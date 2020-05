La Junta: 4 horas de playa, distancia en el baño y no tragar agua

La Junta ha elaborado un decálogo de recomendaciones para el uso de playas este verano por parte de los ciudadanos, en el que incluye no estar más de cuatro horas, por la mañana o por la tarde, y que se respeten las distancias, también en el baño, donde se debe intentar no tragar agua.



Se recomienda a los ciudadanos que se queden en casa si tienen síntomas, que se duchen antes de ir y a llegar de la playa, y que se planifique la visita extremando las medidas higiénicas, con ropa y accesorios de baño limpios, una toalla por persona, y mantener la higiene de manos sin tocarse nariz y boca.



Además, se pide que no se compartan útiles de juego y que se utilicen bolsas para guardar los residuos sólidos, cerradas "adecuadamente" y depositadas en papeleras y contenedores, para que no generen "un serio peligro de contagio".





También se pide que se obedezca y se sigan las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo, que no se "fuerce" su intervención alejándote de la orilla y que no te bañes en zonas prohibidas.Estas recomendaciones para los ciudadanos se unen a las nociones generales consensuadas con los ayuntamientos, que serán los encargados de elaborar, en el máximo de un mes, un plan de contingencia para aplicarlo mientras dure la alerta sanitaria.Entre las medidas a adoptar por los consistorios deberá estar un aforo máximo, manteniendo el equilibrio con la bajar y pleamar, y delimitar los espacios con al menos dos metros, mediante señales en el suelo.Se pide un horario de apertura y cierre de las playas, para las tareas de limpieza y desinfección, y que, si la playa está completa, existan zonas de sombra para quienes estén esperando en cola.Los planes deberían incluir medidas como la exigencia de que los menores de 14 años estén siempre acompañados por un adulto, todo ello también durante el baño, donde se podría prohibir el uso de flotadores.No se recomienda la disposición de módulos de vestuarios y duchas, y en cualquier caso, no se podrá hacer uso de las duchas.Las hamacas y sombrillas deben mantener las distancias de seguridad o en su caso disponer de barreras físicas, de fácil limpieza y desinfección, entre los usuarios.La Junta no recomienda el uso de colchones o colchonetas en esas hamacas y aboga por la reserva previa y el pago telemático.