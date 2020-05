El toreo levanta su voz centenaria contra el Gobierno

El toreo ha dicho basta y ha decidido levantar su voz centenaria en su defensa, en petición de igualdad con otros sectores culturales y en contra del, a su juicio, maltrato y la "asfixia administrativa y burocrática" que le dispensa el Gobierno de España, encarnado en la posición de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

La profunda crisis que vive el sector por la pandemia de coronavirus, las pérdidas económicas y su propia viabilidad subyacen en la protesta del todo el estamento taurino junto con el posicionamiento contrario de Iglesias, al que han respondido todos, encabezados por el presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín.

Todo ello ha desembocado en que las máximas figuras del toreo, encabezadas por el peruano Andrés Roca Rey, hayan mantenido ayer una cumbre en el domicilio sevillano de éste para trazar la estrategia de todo el sector ante una coyuntura en la que, entienden, está en juego la propia supervivencia del toreo.

En la reunión en el domicilio de Roca, desvelada por la publicación 'Cuadernos de Tauromaquia', abordaron el futuro del sector figuras retiradas como Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' o José Pedro Prados 'El Fundi' y los maestros en activo Enrique Ponce, Julián López ‘El Juli’, José María Manzanares, José Antonio Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Diego Urdiales, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera, Paco Ureña, Cayetano Rivera y Manuel Escribano, entre otros.

En este cónclave se han abordado las diferentes estrategias a seguir por el sector desde la unidad y el apoyo a los sectores más atacados por la crisis del coronavirus, que se canalizará a través de la actuación de la Fundación del Toro de Lidia, representada en la reunión por la torera retirada Cristina Sánchez.

Fuentes próximas al torero limeño dijeron a EFE que "de momento no hay nada" aunque "todos los estamentos están en comunicación y contacto para preparar algo".

"Además de los toreros que se reunieron ayer físicamente habrá otros sectores –ganaderos o empresarios- que lo estarán haciendo telemáticamente. Ésa es un poco la intención y lo de ayer es un primer acercamiento pero no hay nada nuevo y hasta que no se junten todos los estamentos para que vaya todo el mundo de la mano no se comunicará nada, aunque será en breve", explicaron las fuentes.

Abundaron en el argumento de "la situación excepcional que vive la Tauromaquia" y del "trato que está dispensándole el gobierno" para apostar por la "unidad del sector para reivindicar un trato justo" porque "no ha habido en la historia una problemática tan grande como la actual".

"El problema ya no son los animalistas, sino la asfixia administrativa y burocrática. Y ahora se ve perfectamente que ése es el camino porque además lo están haciendo con total libertad. Es el momento de apretarles las tuercas y hay que hacerlo en unidad", afirmaron las fuentes.

En paralelo a esta cumbre y apoyada por ésta se ha convocado por profesionales del toreo para el próximo domingo en la Plaza de España de Sevilla un “paseo reivindicativo” para protestar por la "falta de respeto" del Gobierno hacia la tauromaquia, “guardando las normas de seguridad y la distancia sanitaria establecidas por las autoridades”, según han asegurado los organizadores.

La concentración “pretende alzar la voz contra la falta de respeto hacía la Tauromaquia por parte del ejecutivo que encabeza el presidente Pedro Sánchez” y sus objetivos pasan por “hacerse notar en masa” y “denunciar la absoluta dejadez del Gobierno y sus socios hacia nuestra cultura y la libertad de ir a los toros”, explican los convocantes en un comunicado.

“Miles de profesionales, familias completas y aficionados de toda índole debemos salir a la calle en Sevilla y toda España para reivindicar nuestra historia, nuestra cultura y nuestra libertad” explica este grupo.

Entre los organizadores de la protesta se incluyen banderilleros, mozos de espadas, picadores, miembros de peñas y aficionados, que piden “dar un ejemplo de civismo y decir que estamos orgullosos de ser taurinos”, " españoles con plenos derechos, españoles de todas las sensibilidades y tendencias”.

Los organizadores, quienes recuerdan que la tauromaquia está protegida por la ley 18/2013 de 12 de noviembre, que "forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanta actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común”.