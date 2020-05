El PSOE registra petición comparecencia de Aguirre ante el Pleno

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este lunes en el registro de la Cámara una solicitud de comparecencia ante el Pleno del consejero de Salud, Jesús Aguirre, para que explique las causas del elevado número de contagios por coronavirus de profesionales sanitarios en Andalucía.



El portavoz adjunto del grupo socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha informado de esta iniciativa en una rueda de prensa telemática, en la que ha defendido que los profesionales y sus familias "tienen derecho" a conocer las causas que han provocado que el 30 % del total de contagiados en Andalucía sean sanitarios "a pesar de que la incidencia del virus ha sido menor" en esta comunidad.



Según ha dicho, los datos oficiales del propio Gobierno andaluz "no dejan lugar a dudas", y en Andalucía se han producido "errores en la protección y en la seguridad de los sanitarios".





"Y no estamos hablando sólo de la situación en el Hospital Macarena de Sevilla, sino de una negligencia generalizada en todo el Servicio Andaluz de Salud, como han denunciado desde el primer minuto todos los sindicatos del sector y los propios profesionales con nombres y apellidos", ha remachado.Ha asegurado que la propia Consejería de Salud informó el pasado jueves a la Mesa Sectorial de que desde que estalló la pandemia, 8.048 profesionales andaluces "se han dado de baja por algún motivo relacionado con la COVID-19"."Es un dato muy preocupante que consta en los registros oficiales de la Consejería de Salud y que constatan un incremento de 473 profesionales de baja en la última semana, del 5 al 12 de mayo", ha subrayado Sánchez Haro, que ha agregado que dos meses después de que se decretara el estado de alarma, los sanitarios del SAS de baja por coronavirus "siguen incrementándose un seis por ciento cada semana"."Es una cifra desorbitada de profesionales contagiados, diez puntos por encima de la media de España, lo que evidencia que en Andalucía ha habido una desprotección clara", ha insistido.Ha aludido también a la retirada de "siete lotes" de mascarillas defectuosas distribuidas entre el personal del SAS, una "negligencia que ya está siendo investigada por la Fiscalía y por la Inspección de Trabajo y que puede derivar en responsabilidades penales"."Hasta el Sindicato Médico de Córdoba, fundado por el actual consejero de Salud, ha denunciado la falta de material de protección que han padecido y que padecen nuestros profesionales sanitarios", ha resaltado.En su opinión, hay hechos "muy significativos" que "delatan" que las cosas no se están haciendo bien por parte del Gobierno andaluz, como que el Colegio de Médicos de Málaga haya suscrito un convenio para que los médicos y sus familiares se hagan PCR y test de manera privada, con lo que "queda claro que no se fían de lo que está haciendo la Consejería de Salud"."Ayer nos sorprendió el señor Aguirre (consejero de Salud) cuando aseguró en una entrevista que 'la Junta puede hacer dos y tres veces más PCR de los que se están haciendo actualmente en todos los hospitales, no hay ningún problema de abastecimiento".Se ha preguntado "a qué están esperando entonces, por qué no se hacen estos test a todos los sanitarios y de la Ayuda a Domicilio".Y ha denunciado que hay "un total oscurantismo" del Gobierno andaluz sobre esta medida, que es "clave" para la protección de los sanitarios, de las familias y de los usuarios del sistema sanitario público andaluz.Ha lamentado también la "cadena de ceses y dimisiones" en la dirección del SAS durante la pandemia, algo que cree que también tiene que explicar Aguirre en el Parlamento andaluz.El dirigente socialista ha pedido "responsabilidad" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que abandone "su carrera absurda hacia ninguna parte"."Esto no es una competición, no es ninguna carrera, tiene que dejar a un lado la estrategia de la confrontación en la que ha implicado a todo su gobierno y tiene que mirar ya por la salud de los andaluces, esa debe ser su prioridad y la de todo su gobierno", ha enfatizado.Porque "si el Gobierno de Moreno Bonilla no dedica el cien por cien de su esfuerzo a fortalecer el sistema sanitario público, si sigue sin proteger adecuadamente a los profesionales, si no aumenta el número de pruebas PCR, Andalucía no va a lograr activar su economía ni generar empleo, no vamos a salir pronto de esta situación", ha advertido.