Nueva Ley de "agilización urbanística" para atraer inversiones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía iniciará este lunes la tramitación del anteproyecto de una nueva Ley de agilización, impulso y progreso en materia de suelo y ordenación del territorio con el objetivo de "clarificar y simplificar" la actividad urbanística en la comunidad autónoma para atraer inversiones que permitan reactivar la economía y crear empleo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia desde el Palacio de San Telmo tras participar en la décima videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez para abordar la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, en la que ha defendido que "la preservación de la salud debe ir de la mano de una reactivación progresiva de la economía porque de lo contrario puede pasar que nos quedemos sin una y sin la otra".

Moreno ha avanzado que el Consejo de Gobierno dará este lunes "nuevos pasos" para avanzar en la "necesaria reactivación económica" con la aprobación del plan de choque dotado con 23 millones de euros para dar "un nuevo impulso" al sector cultural en Andalucía "como importante fuente de creación de empleo, que atrae inversión y favorece al turismo, además ser un instrumento de cohesión social y crecimiento personal para los andaluces".

Junto a ello, el presidente de la Junta ha adelantado que también se dará luz verde al anteproyecto de una nueva Ley de agilización, impulso y progreso en materia de suelo y ordenación del territorio con la idea de que se apruebe "lo antes posible" para "clarificar y simplificar la actividad urbanística" para atraer inversiones que permitan favorecer la reactivación económica y la creación de empleo.

Aunque ha rehusado dar detalles específicos del contenido del anteproyecto, Moreno ha asegurado a preguntas a los periodistas que el objetivo es superar un "serio problema" que provoca que en Andalucía "a veces para aprobar un PGOU sean necesarios 20 años", lo que se convierte en un elemento "limitante para el crecimiento económico" porque hay "inversiones que no llegan".

"Las sociedades que avanzan más son aquellas más flexibles en trámites burocráticos y eso tenemos la obligación de simplificarlo", ha defendido Moreno, que ha indicado que el anteproyecto sigue la misma "filosofía" del decreto ley para la simplificación administrativa aprobado hace un mes.

DECRETO LEY PARA IMPULSAR PROYECTOS HOTELEROS

Una tercera medida que aprobará este lunes el Consejo de Gobierno será un decreto ley con medidas urgentes relativas a establecimientos hoteleros que permitirán el desarrollo de futuros proyectos turísticos en la comunidad, ya que Moreno ha señalado que "si hay un sector económico sensible a una pandemia mundial, es el turismo, que en Andalucía tiene un gran valor añadido" y cuenta con una "gran imagen como destino al alza en el mundo" pero que hay que tener en cuenta el "daño" que va a sufrir como consecuencia de la pandemia.

En el plano turístico, el presidente andaluz también ha reclamado a Sánchez que reconsidere la decisión de Sanidad de imponer una cuarentena de 14 días a los turistas internacionales y estudie otras "alternativas posibles" en línea con los planteamientos de la Comisión Europea porque esta medida ha generado "mucha controversia" en el sector.

"Me parece una decisión quizá no del todo reflexionada y sobre todo no hablada con el sector. El Ministerio de Sanidad tendrá razones fundamentadas para tomar una decisión así, pero lo primero que debe hacer es pedagogía, hablar con el sector y establecer alternativas", ha señalado Moreno, que ha recordado que países como Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal no establecen esta cuarentena de 14 días, por lo que ha invitado al Ejecutivo a estudiar "otro tipo de fórmulas" porque se ha mostrado convencido de que "hay margen para hacer las cosas como plantea la Comisión Europea sin limitar el crecimiento del turismo".

Junto a ello, Moreno ha pedido al Gobierno que agilice el pago de las prestaciones por los ERTE, después de que Andalucía haya sido capaz de tramitar "en tiempo récord" 100.000 ERTE que afectan a medio millón de trabajadores en la comunidad.

Ha destacado que la Junta ha reforzado los servicios administrativos para hacerlo y ha urgido al Ejecutivo central a "poner remedio al colapso" en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo para que las personas afectadas puedan cobrar "cuanto antes".