Torra dice que no convocará elecciones "por responsabilidad y rigor"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), ha dicho que no convocará de momento las elecciones autonómicas que anunció el 29 de enero, como le reclama su socio de gobierno, ERC, por la situación creada por la pandemia del coronavirus, "por responsabilidad y rigor", "por Catalunya y por la vida".



Torra publica este domingo un artículo en La Vanguardia coincidiendo con el segundo aniversario de su toma de posición como presidente de la Generalitat, un cargo, afirma, al que "no había aspirado nunca".



El presidente, que en enero anunció que convocaría elecciones una vez aprobado el presupuesto de la Generalitat, afirma en el artículo que "ahora tenemos que poner el país por delante de los partidos". "Por responsabilidad y rigor", subraya.





El presidente dice que es "consciente" de que "son precisamente estos dos últimos meses los que habrán causado la sacudida mayor en Catalunya, en Europa y en el mundo con la pandemia del coronavirus"."Y es por eso que, más que nunca, hay que repensar bien el futuro para prepararlo con todo el talento y la excelencia de que seamos capaces como país. Lo tenemos que hacer sin dejar de pensar en el sufrimiento causado hoy y cada día por esta enfermedad", escribe.Torra pide que se recuerde "a los que hemos perdido sin la despedida imprescindible", indica que "tenemos que ser esta nación contracorriente que hemos sido siempre", "sin estado o con un estado en contra", y asegura: "Mi Govern y yo, como president, nos dejaremos la piel".Torra entiende que "ahora no es momento de abocar el país, las instituciones y los partidos a un proceso electoral que disolvería el Parlament y su capacidad legislativa y que convertiría aquello que tiene que ser el momento de la cooperación en una competición descarnada de interés de los partidos".Argumenta, además, que "si no convocamos unas elecciones para poder aprobar un presupuesto, tampoco lo haremos ahora en medio de la emergencia sanitaria, económica y social mayor de los últimos tiempos"."He dicho en reiteradas ocasiones, casi a manera de lema personal, -continúa- que había que construir una república catalana sobre tres pilares: la libertad, la cultura y el talento. Creo que son tres fundamentos que se adecuan completamente a aquello que necesitamos como país y como sociedad".Torra detalla que, "en definitiva, hablamos de recursos y de soberanía"."Y mi propuesta -incide- no puede ser otra que todos los recursos y toda la soberanía: la independencia. Son dos años marcados por la vulneración de derechos humanos y fundamentales, empezando con el 155 y ahora con el estado de alarma, pasando por juicios, prisiones y exilios ignominiosos. Hoy más que nunca, con más fuerza y claridad, toman sentido las últimas palabras del discurso de investidura"."Y es por eso que, más que nunca, hay que repensar bien el futuro para prepararlo con todo el talento y la excelencia de que seamos capaces como país. Lo tenemos que hacer sin dejar de pensar en el sufrimiento causado hoy y cada día por esta enfermedad".El presidente recuerda que, hace dos años, no opositó "en aquel momento tan convulso" a su elección y que "tres días antes, el 14 de mayo del 2018, un pleno del Parlament incompleto, alterado y constantemente atacado por una feroz represión, con una generosidad que nunca podré agradecer", le había investido presidente.