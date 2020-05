Simón, contra los que apuestan por pasar el COVID-19 para inmunizarse

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se ha mostrado en contra de aquellos jóvenes que apuestan por infectarse del coronavirus SARS-CoV-2 para inmunizarse.

"Esta teoría de 'vamos a pasar la enfermedad y los problemas no son problema mío' no es ni la más solidaria ni probablemente la más prudente", ha señalado en la rueda de prensa de este domingo.

Preguntado sobre este tema, Simón ha advertido de que no se trata de un "problema individual o personal" que un joven pase el COVID-19, la enfermedad que causa el coronavirus, ya que el mero hecho de estar infectado (con o sin síntomas) puede provocar la transmisión del coronavirus "a muchas otras personas".

Si bien reconoce que "la transmisibilidad no es excesiva" en esta enfermedad, no se sabe a quién se puede contagiar. "En una enfermedad que afecta a la sociedad entera y en la que la transmisión de unos a otros puede llegar a afectar a grupos vulnerables, y sabiendo que hemos tenido casi 28.000 fallecidos, no deberíamos plantear aspectos como ese", considera.

Y recuerda que si este planteamiento de querer infectarse para inmunizarse se hubiera tenido en cuenta en los periodos iniciales de la pandemia, se podría haber llegado "a un número de fallecidos, según los modelos que se manjeaban en aquellos momentos, de 250.000 a 300.000 fallecidos".