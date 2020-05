Reino Unido, ante una creciente polémica por la reapertura de colegios

El Gobierno de Boris Johnson mantiene un tira y afloja con los sindicatos de maestros británicos ante la creciente polémica sobre la prevista reapertura gradual de los colegios desde el 1 de junio, mientras los muertos por COVID-19 se acercan a los 35.000.



El Reino Unido, el país más afectado en Europa por el coronavirus, ha registrado este sábado 468 nuevas muertes por la COVID-19 hasta un total de 34.466, según datos facilitados por el ministerio de Sanidad, que ha informado de la detección de 3.451 nuevos casos hasta totalizar 240.161 personas contagiadas con el coronavirus desde que empezó la crisis.









POLÉMICA POR LA REAPERTURA DE LAS ESCUELASLa esperada reapertura de escuelas forma parte de las medidas del Gobierno conservador para suavizar gradualmente el confinamiento dispuesto a finales de marzo para contener la pandemia de la COVID-19 en el Reino Unido.El ministro británico de Educación, Gavin Williamson, reiteró este sábado, en la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, que la planeada vuelta de los niños a las aulas -en fases a partir del 1 de junio- está basada en el análisis científico sobre la seguridad y pensando en el bienestar de los menores."Ahora podemos empezar a planear para un muy limitado retorno a las escuelas de algunos alumnos tan pronto como el próximo mes", agregó Williamson, que ha dejado claro que los primeros en regresar a clase serán los de edades de entre los 5 y 7 años y los que estén en el último año del primaria (10 a 11 años de edad), así como los adolescentes de 15 y 17 años que se someterán en 2021 a unos importantes exámenes del programa educativo británico."Los maestros saben que hay niños que no han hablado o jugado con otros niños de su edad en los últimos dos meses. (Los maestros) saben que hay niños en hogares difíciles o infelices para quienes la escuela supone el momento más feliz de la semana y también es el lugar más seguro donde estar", agregó Williamson.Pero el temor manifestado por padres y los sindicatos que representan a los docentes ha abierto un debate sobre si es seguro que los escolares vuelvan a las aulas ante el peligro de contagio.La tirantez entre el Ejecutivo y los sindicatos llevó este sábado a la llamada Comisión de Niños en Inglaterra, organismo no gubernamental responsable de velar por la protección de los menores, a pedir a las dos partes que acaben con esta "riña".La responsable de esa comisión, Anne Longfield, dijo hoy a los medios que ambas partes tienen que ponerse de acuerdo sobre un retorno a las aulas que sea seguro y por fases y que los maestros y los alumnos sean sometidos a la prueba de la COVID-19."No nos podemos permitir -afirmó- esperar a una vacuna, que tal vez nunca llegue, para que los niños vuelvan a la escuela. Es hora de poner fin a las riñas y acordar un retorno seguro, gradual, que vaya acompañado por pruebas rigurosas a maestros, niños y familias".Los sindicatos de maestros han pedido al Gobierno más detalles sobre su plan para la reapertura de las aulas, ante la inquietud sobre el control del coronavirus puesto que la "R", que mide la transmisión del virus, está entre el 0,9 y el 1, un nivel considerado peligroso por la fácil extensión de la enfermedad.Según la comisaria, solo tres de 57 guarderías en Inglaterra han registrado casos confirmados de la COVID-19 entre los niños.Sin embargo, la Asociación Médica Británica (BMA, en inglés) ha dado la razón a los sindicatos al afirmar que el nivel de infección de la COVID-19 es muy alto como para reabrir colegios.LEVANTAMIENTO GRADUAL DEL CONFINAMIENTODesde el miércoles las medidas de confinamiento han empezado a levantarse de manera gradual en el Reino Unido, si bien las autoridades autonómicas de las otras tres regiones -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- mantienen las medidas de cuarentena de la población.Los ciudadanos en Inglaterra pueden salir de su domicilio más de una vez al día para hacer ejercicio físico, pero el Gobierno ha pedido a la población que solo acuda al trabajo si no puede hacerlo en casa y que trate, en la medida de lo posible, de no utilizar el transporte público para evitar el contagio.Pese a las advertencias de las autoridades, la policía británica se vio obligada este sábado a dispersar a un grupo de 50 personas reunidas en el céntrico parque londinense de Hyde Park al no cumplir con las instrucciones de distanciamiento social.Entre los congregados, según los medios, estaba Piers Corbyn, hermano del exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, que se había congregado en Hyde Park para protestar contra el confinamiento al manifestar que estas medidas suponen un "paquete de mentiras" y recalcar que la vacunación contra el coronavirus no es necesaria.