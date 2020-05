PP-A exige a Sánchez que el reparto de fondos a CCAA sea por población

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP andaluz, Pablo Venzal, ha exigido este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez que el reparto de los 16.000 millones de euros o reembolsables para las comunidades autónomas "se realice atendiendo al justo criterio de la población" porque "no puede ser que ahora Sánchez, por necesidades de su estrategia basada en el equilibrio de poder, intente nuevamente perjudicar a los andaluces".

Venzal explica en una nota de prensa que existe "una realidad incuestionable de que esos fondos servirán para la lucha contra el Covid-19 y a los gastos generados", si bien van a permitir también "la liberación de otros fondos no solo para mayores contrataciones en el ámbito sanitario sino para relanzar la economía".

Así, remarca que la Administración necesita recursos y "si se quiere atender a los más desfavorecidos y relanzar la economía andaluza no se puede empezar con este injusto reparto".

"Sánchez tiene que saber que por encima de su estrategia están los intereses de los andaluces, y los repartos no pueden depender de la fortaleza que tenga o deje de tener un Gobierno, han de ser equitativos y han de llegar a cuantas más personas mejor, y la mejor forma para ello es el criterio poblacional", añade.

El vicesecretario lamenta también el cambio de criterio del PSOE andaluz en este tema, porque "no puede ser que hayan apelado durante décadas al criterio poblacional para la financiación autonómica y ahora estén queriendo defender lo indefendible por las debilidades políticas de algunos".

Venzal también exige a lo socialistas "que dejen de mentir y de falsear datos para intentar desprestigiar el buen hacer de Juanma Moreno" en esta grave crisis sanitaria, puesto que los datos de Andalucía están ahí, y sólo hay que ver la incidencia en esta comunidad y en el resto de territorios "para ver claramente que aquí se han hecho bien las cosas, con anticipación y rigor"

En este sentido, el portavoz del PP-A insta al socialismo andaluz a que "si de verdad quieren demostrar lealtad con Andalucía, que exijan a Pedro Sánchez y a su ministra María Jesús Montero que rectifiquen de una vez, dejen de quitar a los andaluces el dinero que les corresponde, dejen de maltratar sistemáticamente a Andalucía y se pongan de una vez al lado de los andaluces".

"Desde el PP no vamos a permitir que pongan en duda nuestra transparencia, dado que el Gobierno de Sánchez sigue sin publicar los informes en los que se basa para decidir las desescaladas, no sabemos qué personas forman el famoso comité de expertos y seguimos sin saber nada del informe de la Universidad John Hopkings y que no conoce ni la propia universidad", finaliza Venzal.