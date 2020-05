"Un rebrote en Madrid afectaría probablemente a toda España"

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha defendido este viernes que la Comunidad de Madrid se mantenga en la fase 0 de la desescalada, ya que, aunque su evolución es "muy favorable", un rebrote en la capital afectaría "probablemente a toda España".



Simón se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.



"Una ciudad como Madrid, en caso de tener un rebrote, afectará probablemente a toda España", ha explicado Simón al ser preguntado en varias ocasiones por los criterios para dejar a esta comunidad en fase 0, junto a Barcelona y parte de Castilla y León, y por las críticas vertidas por los dirigentes madrileños en este sentido.





El médico ha hecho hincapié en que las características de Madrid y Barcelona son diferentes a las de otra capitales y los riesgos asociados en las mismas son mayores, y ha detallado que la Comunidad de Madrid suma el 30 % de los casos notificados en toda España.Ha puesto de relieve que la Comunidad de Madrid está haciendo "un trabajo excelente", que se está "implementando efectivamente en los últimos días" y que tiene que consolidarse, y gracias al cual se detectan nuevos casos siguiendo contactos sospechosos, pero quedan casos no detectados que pueden seguir transmitiendo la enfermedad.Y ha avanzado que, si la evolución sigue siendo buena, Madrid podrá estar "en unos días en otra situación mejor".En respuesta a otra pregunta, el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad ha destacado que "el riesgo de rebrote existe y podría tener un impacto enorme tanto en los servicios sanitarios como en la sociedad española y, sobre todo, en la economía, y es un problema importante".Ha recordado que los indicadores que cada vez se valoran más son los referidos a la capacidad de detección precoz y respuesta de los servicios sanitarios."El objetivo no es confinar grandes territorios, sino poder detectar de la forma más precoz y más localizada posible cualquier riesgo de rebrote para poder actuar de forma mucho menos expansiva o lesiva para el resto del territorio", ha relatado.Si hubiese un rebrote, se estudiaría su origen, cómo se han movido los afectados y se decidiría qué territorios hay que confinar, con el objetivo de "ser lo mas preciso posible en el confinamiento" y no tener que hacer un confinamiento general como el 14 de marzo.