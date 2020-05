Educación trabaja en un primer trimestre con refuerzo

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha informado de que en la primera quincena de junio se remitirán instrucciones a los centros sobre el próximo curso y ha avanzado que se trabaja en incorporar el proceso telemático y en un primer trimestre con "refuerzo" para que no se queden atrás alumnos.



"El primer trimestre va a ser diferente. Si va a ser telemático o no, no tengo esa bola de cristal, pero estaremos preparados para cualquier escenario", ha señalado Imbroda en una conferencia digital organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla.



Ha explicado que se va a mantener la distribución horaria, pero se incorporará el proceso telemático, en principio para cuando se considere de manera voluntaria pero también por si se produce otro confinamiento: "Ya nos tiene que acompañar siempre", ha añadido.





Las instrucciones incluirán medidas específicas para el primer trimestre, sobre todo de recuperación y refuerzo para alumnos que en el tercer trimestre de este curso se han quedado "algo descolgados", por lo que habrá "flexibilización" para que los docentes puedan trabajar en subirlos "al furgón del resto de compañeros".Imbroda ha rechazado que se pueda anunciar ya qué modalidad va a tener el curso 2020/21, ya que no se sabe lo que va a ocurrir en cuatro meses, por lo que ha abogado por estar preparados para tres escenarios: la vuelta a las aulas como siempre, que se haga a la mitad o que tenga que hacerse de forma telemática.Ha recordado que "los plazos de antes ya no valen para ahora" y hay que trabajar "en los distintos escenarios", por lo que la Consejería de Educación estudiará con el comité científico de la Junta cómo implementar el protocolo que ha enviado el Ministerio.El consejero cree que hay que "aprender a convivir con la incertidumbre" y ha defendido la posición del Gobierno andaluz rechazando "de plano" el aprobado general este curso.Ha insistido en que los docentes tienen "base suficiente" para la evaluación con los dos primeros trimestres y este tercer periodo se puede utilizar para subir nota si el alumno lo merece.Imbroda ha trasladado un mensaje a los becados de formación profesional y ha afirmado que quienes vayan a hacer sus prácticas en el próximo curso no van a perder sus becas.Sobre el proceso de escolarización, ha explicado que se puede hacer de manera telemática totalmente pero que también tenían que abrirse los centros para hacerlo de forma presencial porque hay familias "que no se manejan en ese ámbito".