Valls apremia a Sánchez a pactar con PP y Cs

El ex primer ministro francés Manuel Valls considera que no toca "echarse a la cara los muertos" por la crisis del coronavirus en España sino de que Pedro Sánchez busque un gran pacto con PP y Cs y que el líder popular Pablo Casado "sea estadista" para "salvar vidas y empleo" y frenar a los populismos.



En declaraciones a Efe, el líder de Barcelona pel Canvi se ha mostrado asimismo esperanzado sobre la oferta de la líder de Cs, Inés Arrimadas, de pactos puntuales al Gobierno para salir de esta crisis, lo que a su juicio significa que "estamos muy lejos de los errores estratégicos de Rivera", en referencia al exdirigente de ese partido.



"Arrimadas acierta porque formula propuestas de pactos que de cierta forma sellan las grietas políticas que están llevando al país a una situación que puede ser muy peligrosa" porque -añade- "la gente que comparte los valores de la Constitución del 78 y de Europa tiene que unirse. Si no ganarán todas las formas de populismo".





Ahora bien, quien hace casi un año viera rota su alianza con Rivera tras apoyar la investidura de Ada Colau para evitar un alcalde independentista, recuerda que "Arrimadas tiene sólo diez diputados y por eso el PSOE debe buscar un pacto con el PP".Para Valls debe ser el presidente Pedro Sánchez y el PSOE quienes den el primer paso para un gran pacto de salida a esta crisis, a la vez que considera que el líder del PP, Pablo Casado, "tiene que ser estadista" y favorecer ese acuerdo porque representa "la primera fuerza de la oposición, gobierna muchas comunidades y la capital".Sin embargo, le parece "increíble" la "incapacidad de Sánchez y Casado de mantener una relación normal en busca de un objetivo que debería ser cómo salvar vidas y empleo y no dejar el futuro gobierno de España en manos de populismos, sean de derechas o izquierdas, o de nacionalistas o independentistas".Cree que la nueva generación de políticos españoles en primera línea frente a esta crisis "tiene que romper con la política y las palabras de siempre" para anteponer el bien general a la ideología porque si no "los españoles les pasarán factura".Y sigue creyendo que "a medio o largo plazo necesitamos una fuerza política central, con sentido de Estado. Lo más importante es que el futuro de España no esté en manos de independentistas, nacionalistas y de quienes quieren acabar con el modelo del 78".Aunque considera que la magnitud de la pandemia ha sorprendido a todos los gobiernos y no es el momento de repartir críticas, sí que ha cuestionado medidas del Gobierno como el decreto de cuarentena a los viajeros exteriores, "que puede hundir el turismo" o la propuesta de Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas.En este sentido, cree que la propuesta de Podemos "no tendría mucha capacidad recaudatoria", mientras que cree que sería más efectivo "un impuesto o un acto excepcional de solidaridad al capital vinculado al COVID-19 con impacto recaudatorio"."Estamos en una situación en que los planteamientos ideológicos de hace unos años están destrozados. Necesitamos menos impuestos, ayudar a las empresas y a la vez más gasto público estratégico, por ejemplo en sanidad, educación y en una renta mínima", ha dicho."Creo mucho en la idea de la renta mínima ligada a la formación y a la recuperación de un empleo", ha subrayado Valls, quien opina que una de las lecciones de esta crisis es que el conjunto de Europa debe recuperar una "soberanía industrial y económica" para no depender exclusivamente de China en material sanitario o industrial.