"Estamos dispuestos a hablar, pero el Gobierno verá si quiere a ERC"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha declarado hoy que su formación política está dispuesta a hablar con Pedro Sánchez, "pero el Gobierno verá si quiere a ERC", un partido "que nunca da nada gratis", subrayando que es una mala noticia que el Gobierno de España dependa de los independentistas. Asimismo ha indicado que el presidente del Gobierno no le ha comunicado que quiera prorrogar por un mes el estado de alarma, aclarando que de hacerse, debería ser solo por 15 días y explicando muy bien las razones.

"El Gobierno no está dando explicaciones públicas de lo que va a hacer y a mí Pedro Sánchez no me ha pedido 30 días. Yo creo que si se hace, debería ser de 15 días y explicando muy bien las condiciones. Yo no voy a dar más explicaciones que el propio Gobierno y luego los demás decidiremos y nos posicionamos", ha argumentado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

En cuanto a la nueva aproximación del Gobierno a ERC, Arrimadas ha señalado que "es una mala noticia que dependa de los partidos nacionalistas, pero está claro que si lo hace es porque Sánchez quiere". "Todo lo que Ciudadanos pueda hacer para evitar que ERC o Podemos marquen el rumbo del país, será positivo", ha explicado.

La líder de Ciudadanos ha señalado que la situación de la pandemia sigue siendo muy complicada, con cinco días en los que los fallecidos han vuelto a subir y por eso hay que ser muy claro y esperar las cosas.

REUNIÓN CASADO Y ACUERDO PAÍS VASCO

Arrimadas considera vigente el acuerdo al que llegó con los populares para ir juntos en las próximas elecciones autonómicas vascas, destacando la buena relación que tiene con el líder del PP, Pablo Casado, con el que hoy hará un repaso de todos los temas antes de dar a luz.

En cuanto a los problemas entre PP y Cs en la comunidad de Madrid, Arrimadas se ha limitado a decir que el gobierno madrileño ha tenido una situación complicada con esta pandemia, pero hay que fijarse en lo importante.

"Los gobiernos de coalición entre ciudadanos y el PP están funcionando muy bien. Yo no me meto en dónde vive la señora Díaz Ayuso porque por los documentos presentados veo que esto no le ha supuesto ningún tipo de gastos a los madrileños", ha aclarado.

INCERTIDUMBRE PASO DE FASES

En cuanto a si Madrid debe pasar a la fase 1 de la desescalada, considera que "lo peor es la incertidumbre y que no hay criterios claros a la hora de pasar de fase". "Pasar a la fase 1 con mascarillas me parece razonable porque no podemos tener más tiempo estranguladas a las familias", añadió.

Ha insistido en que los ciudadanos tienen que tener tiempo para organizarse y que es necesario compaginar "seguir salvando vidas y salvar empleos", con propuestas como la de Madrid para reforzar la prevención de contagio con el uso obligatorio de mascarillas