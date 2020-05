Las piscinas tendrán limitado el aforo para garantizar la distancias

Las piscinas tendrán limitado el aforo para que se pueda garantizar la distancia preventiva mínima entre personas de al menos 2 metros y las autoridades sanitarias proponen como medida doblar al menos la superficie por persona en los espacios al aire libre y triplicarla en los espacios cubiertos.



Estas son algunas de las recomendaciones sanitarias mínimas para la apertura de las piscina que se contemplan en un documento publicado por el Ministerio de Sanidad con el fin de minimizar el potencial de transmisión de covid-19 y proporcionar un ambiente seguro y saludable en estas instalaciones.



Sanidad deja claro desde el comienzo que "el buen funcionamiento, mantenimiento y desinfección adecuada (por ejemplo con cloro y bromo) de piscinas, jacuzzis o balnearios deberían inactivar el virus que causa covid-19.





Y esto implica que el principal riesgo de las piscinas debido al virus SARS-CoV-2 no es el agua, sino las interacciones interpersonales sin respetar las distancias mínimas de seguridad y no realizar una limpieza y desinfección adecuadas de las superficies de las zonas comunes.Por eso, se aconseja acometer una serie de medidas en las zonas de estancia o tránsito de los bañistas y fijar una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad entre los usuarios mediante señales en el suelo para limitar los espacios.Todos los objetos personales como toalla, botes de crema, calzado de uso exclusivo para las piscinas o mochilas deben permanecer dentro del perímetro de seguridad establecido, y se debe evitar el contacto con el resto de usuarios.Se deberá limpiar y desinfectar las zonas de estancia y de tránsito de los bañistas al menos dos veces al día, y la del mobiliario después de cada uso con lejía a una dilución 1:50.Se valorará instalación por instalación la posibilidad de prohibir el uso de tumbonas o hamacas para evitar posibles contagios o separarlas los 2 metros de siempre y cuando se garantice que su uso no es compartido y que se garantice su adecuada desinfección.Se reducirá el aforo de los vestuarios, se recomienda la clausura de las duchas de los mismos durante las fases de desescalada, y en un primer momento, se prohibirá realizar deportes colectivos, reuniones de más de diez personas y la utilización de todo tipo de infraestructuras como parques de juego e instalaciones deportivas.Se recomienda, también, la clausura de las fuentes de agua durante las fases de desescalada, y se precintarán las zonas deportivas y zonas de juego dentro de las instalaciones de las piscinas hasta la correspondiente fase establecida para dichas zonas.En relación con las saunas y spas, aunque la información científica disponible sobre la supervivencia del virus en distintas condiciones ambientales es escasa, sí indica una supervivencia reducida a temperaturas elevadas.Sin embargo, existe una variación en su sensibilidad a la temperatura en función del tipo de superficie en la que se encuentre el virus, por lo que también en este tipo de instalaciones deben extremarse las medidas de limpieza y desinfección.