El 3,2 % de sanitarios generó anticuerpos

El 3,2 % de los profesionales sanitarios a los que la Junta ha realizado 63.713 test rápidos ha generado anticuerpos contra la COVID-19, lo que supone medio punto más que el porcentaje entre los ciudadanos andaluces que registra el estudio de seroprevalencia del Gobierno central, que es de un 2,7 %.



El consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), que ha comparecido este jueves en comisión parlamentaria para abordar la gestión de la pandemia, ha subrayado que en esta "primera ronda" de test a los profesionales que han estado "en trincheras" solo arroje medio punto más de personas que han tenido contacto con el coronavirus.



Ha recordado que la Consejería ha "focalizado" gran parte de su esfuerzo en el control de estos profesionales, en concreto el 11 por ciento de todas las pruebas que se han realizado.





Hasta el 12 de mayo se han realizado 369.824 pruebas en total en la comunidad, de las cuales PCR han sido 146.979 y de ellos 16.000 para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, ha detallado.La previsión es que entre este jueves y mañana viernes se hayan completado las pruebas al 100 % de estos profesionales y después habrá una segunda ronda, que "posiblemente" sea con test serológicos automatizados, con técnica ELISA, que tienen una mayor sensibilidad.Aguirre ha explicado que este tipo de pruebas no las tenían hace tres semanas y ha indicado que la Consejería se va "adecuando" a las "nuevas calidades" de los productos que van apareciendo.Las cifras de profesionales sanitarios contagiados suman 3.622, el 3,4 por ciento de la plantilla, un 7,5 % de los contagiados en España y un 23,1 % del total de afectados en Andalucía.Si se suma a los trabajadores del sector sociosanitario los contagiados son 4.644, el 29,7 % del total en la comunidad.El consejero ha manifestado que es "difícil" comparar las cifras de Andalucía con las de otras comunidades, ya que ha advertido de que hay regiones que sólo incluyen a médicos y enfermeros y otras, como Cataluña, que no han dado los datos.La tasa de profesionales positivos por 100.000 habitantes es de 40,3 casos, el undécimo puesto en España "frente a comunidades muy inferiores en población", ha recordado Aguirre.Ha resaltado que hay 2.675 profesionales que ya se han curado y que se han incorporado al servicio activo porque el PCR sale negativo, el 73,9 % de los que se han visto afectados, y que "la gran mayoría" se contagió en marzo, mientras que en las últimas dos o tres semanas la incidencia es "mínima".Respecto a la contratación, ha dicho que se está aumentando el nivel de interinidad, contratando a más largo plazo y ha informado de que todos los estructurales van a pasar a interinidad, mientras que a los no estructurales se les quiere ampliar hasta final de año.En los contratos de interinidad, sobre todo en zonas de difícil cobertura, se quieren aumentar el tiempo de contratación "un año o dos años" y en plazas estructurales la intención es mantenerlas como interinos hasta que haya un concurso de oposiciones o traslado.Se han ofertado 1.480 plazas a los MIR, de ellas 659 contratos de larga duración y el resto de menor tiempo, mientras que cuando termine a oferta de empleo se podrá hacer "a larga duración si quedan vacantes y bajas estructurales", ha añadido.La socialista María José Sánchez Rubio, ha lamentado el alto número de profesionales contagiados, "el 30 % del total" en España y ocho puntos por encima de la media, con diez fallecidos, y ha criticado que, entre otros fallos, se hayan enviado seis partidas de mascarillas "defectuosas" y que hubiera falta de protección.El también socialista Jesús María Ruiz, en la segunda comparecencia, ha advertido de que hay "muchísimo descontento" entre los profesionales y un ambiente de "desolación absoluta" porque los datos evidencian que se están haciendo las cosas "como mínimo peor de lo que se debieran".Ha criticado que es la comunidad "que menos PCR hace" y que tampoco se están haciendo estas pruebas en centros de Málaga y Granada, las provincias más afectadas, lo que ha calificado como una "dejación de funciones".El portavoz de Cs, Javier Pareja, ha destacado la "eficiencia y precisión" de la gestión del Gobierno andaluz, algo que ha contrapuesto a la "ausencia de transparencia" del Ejecutivo central en aspectos como la desescalada, los datos o el comité de expertos.Desde Adelante Andalucía, la portavoz, Inmaculada Nieto, ha reclamado al consejero que se garantice la asistencia del plan de verano, que haya "test homogéneos" con extracción venosa y que se hagan "contrataciones suficientes", a la vez que ha denunciado que las infecciones de profesionales se han producido porque "estaban en primera línea sin la protección adecuada".La diputada de Vox María José Piñero ha reclamado "pruebas masivas" y ha recomendado al consejero que "no espere al Gobierno" porque esta "siendo desleal con Andalucía en cuanto al suministro de material" y en la distribución de las fases de desescalada.