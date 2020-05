Sanidad no ve que los paseos hayan causado más contagios en menores

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no cree que las medidas de alivio aplicadas a los niños hayan provocado un aumento del número de contagios de coronavirus en menores, ya que el incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad.



Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa, tras las dudas plateadas después de que varios hospitales notificaran un aumento de los contagios en menores de 10 años.



Tras comprobar los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la que figuran las fichas individuales de cada afectado con su edad, Simón ha explicado que el incremento de los casos de covid-19 en España es proporcional en todos los grupos de edad.





Estas fichas -ha señalado- se han diseñado para la fase de desescalada y ante la necesidad de tener mejores sistemas de vigilancia y se han ido completando en estos días, lo que ha permitido conocer las edades de todos los casos diagnosticados.Así, el epidemiólogo no ve un efecto relacionado con las medidas de alivio aplicadas para el paseo de los niños pero, no obstante, ha asegurado que lo seguirán "con mucho cuidado", ya que en este momento en el que muchos territorios van a pasar a la fase 1 y algunos dentro de poco a la fase 2, "uno de los aspectos más importantes es hacer un seguimiento muy estrecho a la evolución de la epidemia"."Es uno de los factores claves para garantizar que no hay rebrotes y que, en caso de que los haya, los detectemos a tiempo" para poder dar una respuesta adecuada a cada señal de riesgo, ha dicho.Simón ha advertido, en este sentido, de que puede haber rebrotes "en todas partes" si no aplicamos las medias de prevención que se han explicado a toda la población y que evitarlos "depende de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer las relaciones sociales con las personas que hay a nuestro alrededor"."Si conseguimos mantener durante unas semanas esas medidas estrictas y conseguimos que desaparezcan todas las cadenas de transmisión actuales (...) llegará un momento en que si no hay transmisión del virus no tendría por qué haber repuntes"."Es responsabilidad de todos", ha aseverado, aunque ha advertido de que no será "una tarea fácil ni cuestión de una semana".A partir de ese momento -ha detallado- el riesgo estaría en posibles importaciones del virus y por eso mañana entra en vigor la orden relacionada con los viajes internacionales."Vamos a ir pudiendo desescalar, pero en la medida en que toda la población entienda cómo pueden ellos suponer riesgos de transmisión del virus y cómo los pueden evitar; si se van evitando, eliminaremos las cadenas de transmisión y pasar a una situación en la que los rebrotes dependan únicamente de la importación", ha concluido.