La Junta baraja que a partir del 25 mayo se pueda viajar por la región

El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, ha señalado hoy que confía en que a partir del próximo 25 de mayo todas las provincias de la región entren en la fase 2 de la desescalada y se pueda viajar dentro de la región, lo que podría iniciar la reactivación del sector turístico.



Para el vicepresidente andaluz "a día de hoy" Andalucía está lista para pasar a la fase 2 de la desescalada "mañana mismo", lo que permitiría la libre circulación dentro de la comunidad.



En un desayuno virtual con representantes del sector turístico de la provincia de Cádiz, Marín ha sostenido también que el Gobierno andaluz estima que "a partir del 8 o 10 de junio" sería posible la apertura de las playas de la comunidad.





El vicepresidente ha destacado que espera que el sector turístico andaluz, en el que se estima que este año "en el mejor de los casos" se perderán 103.000 empleos, pueda recuperar en este ejercicio "un 30 o 40 por ciento de actividad", gracias al turismo nacional, que supone un 67 por ciento del porcentaje de turismo que recibe la comunidad habitualmente.Marín ha anunciado que la Junta lanzará la APP "Andalucía Segura", con la que los ciudadanos podrán acceder a las circunstancias de aforo y baño de cada playa.Esta iniciativa se une al plan de ayuda de 10 millones para que los ayuntamientos con litoral puedan financiar medidas de seguridad, distanciamiento y control de acceso en las playas."No queda otra que reinventarse", ha apuntado Marín, que ha señalado la importancia de que se arbitren medidas para "aguantar la meseta" y que las empresas puedan seguir en marcha en los siguientes ejercicios.Marín ha pedido al Gobierno central que haga negociaciones bilaterales para que se pueda recuperar una parte de turismo internacional, con sistemas como los que están planteando otros países europeos y que incluyen medidas como que los viajeros se hagan un test cinco o seis días antes de viajar y tengan un certificado de un médico de que no padecen coronavirus."Es algo muy sensato", ha opinado el vicepresidente, tras recordar que se hace en países como Finlandia o Noruega.Tras señalar que en los hospitales de Andalucía hay actualmente "menos personas ingresadas por coronavirus que por cáncer", Marín ha señalado que se pueden arbitrar medidas para que el turismo internacional viaje con seguridad a la región.Según ha afirmado, todos los datos apuntan a que Andalucía está "en una posición de privilegio" para que se reactive la actividad turística "al menos hasta septiembre o octubre" porque "aquí en octubre va a haber un repunte".Ese repunte de casos de coronavirus no será tan problemático como ha sido porque, aunque no haya vacuna, habrá medicación y porque "estamos preparados", ha subrayado Marín, que ha destacado que Andalucía tienen en un almacen de Málaga miles de equipos de protección "para cuando llegue esa segunda etapa" y un programa centinela de vigilancia.Marín ha explicado también que el gobierno andaluz pedirá un IVA "superreducido" para el sector del turismo, que genera más del 60 por ciento de empleo en provincias como Cádiz."No se puede dejar caer al sector turístico", ha insistido.El consejero de Turismo también ha explicado que, aunque ninguna instalación del mundo podrá tener un sello de "Covid free", las empresas están trabajando para ofrecer nuevos mecanismos.Es el caso de un empresa de Córdoba que está experimentando con un sistema de ventilación con rayos ultravioletas que limpia el aire y que está actualmente en pruebas.