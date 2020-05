"La libertad horaria no provoca desaparición del pequeño comercio"

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha defendido este jueves la liberalización de horarios del sector comercial en Andalucía con el aumento de los días de apertura en festivos y domingos, que pasará de diez en 2019 a dieciséis en 2022, y ha afirmado que esta medida no es una "revolución" ni un motivo para que desaparezcan los pequeños comercios.



El titular de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad ha comparecido en una comisión parlamentaria, donde ha defendido el efecto inmediato positivo del decreto e mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, alguno de cuyos artículos ha suspendido el Constitucional a raíz de un recurso del Gobierno central.



Sin embargo, los grupos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, han rechazado dicho decreto por su tendencia "desreguladora y liberalizadora" en perjuicio del pequeño comercio y han reprochado al consejero que no haya tenido en cuenta los intereses de los pequeños comerciantes ni tampoco haya atendido las reivindicaciones de los consumidores ni de los sindicatos.





El diputado del PSOE Javier Carnero ha afirmado que ese "decretazo supone una herida de muerte para el pequeño comercio" y ha sostenido que la libertad de horarios no beneficia al pequeño comerciante, sino a los grandes, y ha abogado por recuperar el consenso en la adaptación de la normativa sindical "sin despreciar a los representantes del pequeño comercio ni a los consumidores" para no caer en "una visión elitista de la política".En la misma línea el diputado de Adelante Guzmán Ahumada ha afirmado que "aumentar de 10 a 16 días las aperturas en domingos y festivos es poner una alfombra roja a las grandes superficies" y también le ha pedido que rectifique dicho decreto y que recupere el diálogo con una alianza por el comercio andaluz.El consejero ha sostenido que esas opiniones se basan en una "falsa protección del pequeño comerciante" y ha asegurado que los pequeños comercios no van a desaparecer por que haya más libertad horario si no que, en todo caso, lo hacen por otros motivos distintos, al tiempo que ha defendido que esta medida está en línea con lo que reclaman a España los grandes organismos internacionales para parecernos a países como Reino Unido o Francia y no a los que "tienen que cumplir con decenas de normas que no allanan el camino para crear riqueza y empleo".Según Rogelio Velasco, el aumento de aperturas hasta 16 días en domingos y festivos al año tendrá un impacto en un incremento de la demanda del 0,9 %, en el PIB de 357 millones y en la creación de 937 nuevas empresas.Ha insistido que la liberalización no perjudica a nadie sino que "significa que los recursos se usan de forma más eficiente, se abren oportunidades a los pequeños para competir con empresas que no paran los 365 días del año o están a más de 16.000 kilómetros de distancia y, además, se dan más opciones al consumidor".El diputado del PP Pablo Venzal ha rechazado la postura "frentista del Gobierno central respecto a todo lo que venga a crear empleo y riqueza" como el citado decreto y se ha mostrado en contra de la confrontación de dos formatos comerciales.En representación de Vox, Francisco José Ocaña ha dicho que el decreto es positivo, pero mejorable, y ha pedido a la Junta que recoja las inquietudes de un sector que esta en "alto riesgo de desaparición" por la pandemia del coronavirus mediante un plan especial de ayudas, sobre todo para Málaga y Granada por la "actuación irresponsable" del gobierno de dejarlas fuera de la fase 1 de desescalada.La diputada de Ciudadanos Concepción González ha puesto en valor dicho decreto porque la simplificación administrativa, además de impulsar al sector comercial, ofrece seguridad jurídica.