Ayuso defiende que se salga a protestar "un ratito por las tardes"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves las protestas de los vecinos de Nuñez de Balboa contra el Gobierno central, y que los ciudadanos puedan salir "libremente a manifestarse aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle".



"Esperen a que la gente salga a la calle porque lo de Núñez de Balboa será una broma", ha dicho Ayuso en el pleno de la Asamblea, en su respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sol Sánchez, que ha acusado a la presidenta de que su modelo económico "es el de Telepizza y el del Room Mate", en alusión a la polémica generada en torno al apartahotel en el que lleva alojada desde el 16 de marzo.



"Es el de los contratos que se caen como si fuera tu cara me suena pasan por maquillaje y peluquería y nos quieren hacer pensar que son otros", ha espetado la portavoz de Unidas Podemos.





Ayuso ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez aprovecha el mando único y que estas familias "están en sus casas" y "no pueden salir libremente a manifestarse" para protestar contra el Gobierno, que aprovecha "el mando único dictatorial" para instruir sus políticas y utilizar el CNI y TVE "para imponer una sola verdad, miseria y pobreza"."El Gobierno de España está haciendo mas daño que nadie a la economía y a las familias que no ingresar un euro", ha criticado Ayuso, que ha culpado al Ejecutivo de actuar "tarde, sin ningún tipo de medida y están lastrando las economías de los más vulnerables".A su juicio, el Ejecutivo central aprovechan el mando único "para atacar a libertad de empresa, imponer si las rebajas pueden hacerse o no, intentar de manera inflexible arremeter contra los empresarios, y pretenden imponer una cuarententa de 15 días" a quien venga fuera de España."Hagan test, exámenes, analicen a la población", ha sostenido Ayuso, que ha denunciado que el Gobierno aproveche "la mayor crisis de la historia de España para imponer un mando único dictatorial".Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos ha dicho que Ayuso es "un peligro para el bienestar, la sostenibilidad y la salida de la crisis", porque pretende "repetir errores del pasado en el presente para dejarnos sin futuro en la Comunidad de Madrid"."Su modelo es el de los que confunden libertad con privilegios, el de los cacerologolfistas de Núñez de Balboa, hacen mucho ruido para lastrar la economía y vivir de las rentas, del trabajo de otros", ha denunciado.Sánchez, que ha formulado a la presidenta una pregunta sobre fiscalidad, ha denostado que el Gobierno del PP quiera "volver al ladrillo y cavar otro agujero del que no hemos salido".