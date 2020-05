Montero: los 16.000 millones se repartirán según gasto sanitario

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que los 16.000 millones del fondo para CCAA ante la crisis por el coronavirus se repartirán según el gasto sanitario registrado en cada caso, con criterios técnicos, objetivos y no políticos, y ha reclamado a los partidos "no enredar" ni "inventar problemas que no existen".

Montero ha respondido así al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, en el Pleno del Congreso de hoy, quien ha exigido que la Comunidad Valenciana reciba unos 1.132 millones de euros de ese fondo y que se tenga en cuenta la población de derecho que tiene.

El diputado ha reclamado también un fondo para las comunidades financiadas por debajo de la media --"un fondo de nivelación"-- mientras siga sin reformarse el sistema de financiación autonómica. Ha insistido en que el actual sistema concede menos recursos a su Comunidad que a la media, pese a lo cual realiza un gasto sanitario mayor.

"Somos pobres pero aportamos a la solidaridad como si fuéramos ricos. Estamos mal financiados pero hacemos un esfuerzo en sanidad pública por encima de otras comunidades más ricas. ¿Va a hacer algo para que a los valencianos la financiación siempre nos salga a pagar?", ha preguntado Baldoví.

Montero ha censurado que se pretenda "convertir en criterios políticos" lo que ha dicho que serán criterios técnicos para distribuir ese dinero. El reparto va a ser "equitativo", ha dicho, de acuerdo con el gasto sanitario generado por la pandemia y la caída de ingresos.

Y le ha espetado al diputado de Compromís que esos criterios deben ser objetivos y no cambiarse según la coyuntura. "¿Si hubiera un rebrote en la Comunidad Valenciana defendería usted los mismos criterios que plantea ahora? ¿O depende el reparto por población o por hospitalizados de cómo a cada uno le vaya?", le ha preguntado a Baldoví.

La ministra ha dicho que es legítimo defender distintas posiciones, pero no que se cambie de criterio "en función de la circunstancia coyuntural que tenga la Comunidad Valenciana". "No enredemos, no inventemos problemas que no existen, arrimemos el hombro", ha concluido.

LA DERECHA, "ASOMBRADA"

Montero ha respondido también a una pregunta de UPN (Grupo Mixto) sobre este fondo en el Pleno del Congreso de hoy. Este jueves, su ministerio se reunirá con el Gobierno de Navarra en comisión bilateral para abordar la participación de la Comunidad Foral en ese fondo de 16.000 millones y en las ayudas europeas que pueda recibir España.

El portavoz regionalista, Sergio Sayas, ha recordado que Navarra tiene un régimen foral, que es "solidaria" con el conjunto del país y ahora necesita también solidaridad del resto de España. "Navarra tiene que participar de manera suficiente y justa de este fondo y de otras ayudas europeas que puedan venir", ha reclamado.

Montero le ha respondido al diputado que este fondo se va a distribuir "sin trampa ni cartón" y ha situado la pregunta en el "asombro de la derecha" por la creación de este fondo de 16.000 millones puesto a disposición de las Comunidades. "Dejen de frotarse los ojos, es así", ha dicho la ministra.

"Para ustedes es una novedad tal que en todo momento piensan que hay trampa detrás. No sigan buscando, es un fondo sin trampa ni cartón", ha recalcado.