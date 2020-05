Álvarez de Toledo cree que Calvo debe dimitir por su "negligencia"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de haber "llegado tarde" en la lucha contra la pandemia y ha considerado que debe dimitir porque "su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y millones arruinadas".



"Piénselo, si por esto no se dimite, entonces por qué", le ha dicho a Calvo en la sesión de control al Gobierno, la primera intervención en el Congreso de la vicepresidenta tras haber sufrido el coronavirus, por el que tuvo que ser hospitalizada.



Calvo ha replicado a la portavoz del grupo popular que la democracia no legitima para el enfrentamiento ante una crisis tan importante como la actual y le ha dicho que, aunque no puede pedirle que sea "razonable", sí le reclama ser "racional" y cambiar su "marco mental" de crítica al Gobierno para pasar a la cooperación.





La vicepresidenta le ha instado a buscar puntos de coincidencia entre ambas porque, de esa manera, las dos serán "mucho más útiles al país" en estas difíciles circunstancias y dejar de decir que el Gobierno lo hace "siempre todo mal", una acusación que cree que "insulta a la realidad y prácticamente a la inteligencia".Álvarez de Toledo le ha exigido, a su vez, que "no engañe" porque las elevadas cifras de mortalidad de España se deben a que el Gobierno "llegó tarde", al igual que la propia Calvo, y el país "lidera el exceso de muerte porque lidera el defecto de previsión".Y le ha recomendado que si quiere acusar de "crispar y bronca política" se dirija al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que "llama inmundicia a un adversario", o al PSOE por su campaña "obscena contra Madrid" y por ser el partido "de los muertos mal contados y de su letal imprevisión".Por eso, ha considerado que los socialistas deberían de ser más humildes "e incluso decir gracias Ayuso, gracias Madrid".La portavoz del PP ha preguntado a Calvo por su actuación al frente del Comité de Coordinación Interministerial ante el coronavirus que cree que es "un comité fantasma, lleno de pseudoexpertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido" y que ni siquiera figura en la agenda de la vicepresidenta.Calvo ha asegurado que desde su creación el 4 de febrero hasta el 13 de marzo el comité se reunió seis veces, tres de ellas bajo la presidencia del propio Pedro Sánchez por lo que España estuvo preparada para establecer el estado de alarma "en poco más de un día", tras ser declarada la pandemia por la OMS.Sin embargo, Álvarez de Toledo ha recurrido a la agenda de Calvo para decir que aparecen "cero" reuniones de esa comisión y le ha reprochado que declarase haber "vuelto antes, contra el criterio de los médicos" tras su baja por el coronavirus, algo que espera que sea "retórico porque, de lo contrario, sería inquietante".También le ha reprochado que el 8M, con ya 17 muertos, estuvo "alentando manifestaciones masivas", así como que en su agenda cabía "de todo", incluidos "actos feministas varios". Una crítica a la que Calvo se ha limitado a responder: "A usted no le gusta ningún 8 de marzo, ni este, ni el anterior ni el anterior".