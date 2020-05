Sánchez reivindica su programa progresista ante críticas por pactar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el "proyecto político" de su Gabinete es el programa "progresista" que pactó con Unidas Podemos y por el que fue investido por la Cámara y ha pedido "no mezclar" esa 'hoja de ruta' con el acuerdo que selló la semana pasada con Ciudadanos para salvar la cuarta prórroga del estado de alarma.

Así lo ha expuesto en el Pleno del Congreso ante el diputado de Bildu Oskar Matute, quien le ha pedido que aclarara si su intención es pactar a partir de ahora con la "derecha neoliberal y recentralizadora" dejando a un lado al bloque progresista que le llevó a La Moncloa.

"No hay que mezclar los debates", le ha replicado Sánchez, incidiendo en que el estado de alarma es "simple y llanamente" una necesidad para dar respuesta a la crisis del coronavirus, pero que el programa político del Gobierno sigue siendo el de su investidura.

"El estado de alarma no es un proyecto político", ha remarcado el jefe del Ejecutivo, haciendo hincapié en que el proyecto del Gobierno que comparte con Unidas Podemos, persigue, entre otras cosas, "reforzar el estado del bienestar, fortalecer los derechos y libertades y proteger algunos que están puestos en cuestión por la derecha y la ultraderecha, como la igualdad de género".

LA ALARMA ES UNA NECESIDAD, NO UN PROYECTO

Para Sánchez, esa 'hoja de ruta' que consiguió el respaldo de la mayoría de la Cámara cobra "aún mayor relevancia" para los próximos años teniendo en cuenta las consecuencias que va a dejar la crisis del coronavirus. "Lo otro, el estado de alarma, es simple y llanamente una necesidad para dar respuesta a la pandemia", ha puntualizado.

De su lado, Matute ha exigido a Sánchez "claridad y determinación" en sus decisiones y le ha prevenido ante posibles acuerdos con una derecha que, según ha denunciado, hizo crecer las desigualdades sociales haciendo "que los ricos fueran más ricos y los pobres, más pobres" y "relegando los cuidados de cualquier faceta de la atención pública".

"Eso es lo que tememos que se pueda volver a hacer si se opta por alcanzar acuerdos con ellos", ha confesado, pidiendo a Sánchez que no apueste por el modelo "neoliberal" ante esta "crisis de época", sino que busque el apoyo del frente progresista para avanzar hacia un nuevo modelo económico y evitar que ahora paguen los mismos que en la última crisis económica.

En este punto, ha reclamado una nueva política fiscal, con un impuesto para la riqueza, que se recupere el dinero con el que se rescató a los bancos, que se hable de la economía de los cuidados y que se aprueben "moratorias" en la grandes obras para evitar "bochornos" como los que se dieron en el pasado.

También ha apuntado la necesidad de "nacionalizar empresas" y ha dejado claro al presidente del Gobierno que Bildu no está en política para aceptar las cosas que no puede cambiar, sino para "cambiar las cosas que no puede aceptar".

ERRORES DE LA IZQUIERDA

Sánchez ha replicado a Matute con una advertencia y es que, a su juicio, "uno de los errores de la izquierda es hablar de redistribución y olvidar el crecimiento y la creación de empleo".

En este sentido, ha puesto en valor las decisiones adoptadas por su Gobierno destinadas no sólo a proteger a las familias, sino también a las empresas. Así, ha destacado las medidas relativas a los ERTES y los autónomos, que las líneas ICO impulsadas por el Ejecutivo ya han dado lugar a "casi a 300.000 operaciones" desde que arrancó el estado de alarma y que se han puesto más de 30.000 millones en garantías de liquidez para pymes y autónomos.

El objetivo, ha subrayado Sánchez es que, cuando se reactive la economía estos sectores afectados por las restricciones sanitarias lideren el crecimiento y la creación de empleo y, para lograrlo, ha vuelto a pedir "unidad". "La unidad salva vidas, pero también a unidad política de todos puede salvar muchos empleos y muchas empresas", ha concluido el presidente del Gobierno.