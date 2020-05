Covid-19: Revelan que 94 % de docentes sufre "desgaste emocional"

Una encuesta del sindicato CSIF ha puesto de manifiesto que el confinamiento por el estado de alarma ha provocado "desgaste emocional" al 94,69 % de los docentes, que ahora trabajan más horas que antes.



En este sondeo, puesto en funcionamiento desde CSIF Andalucía, han participado en tan solo unos días más de 3.600 profesionales de la enseñanza andaluza que se han manifestado en relación con las cuestiones planteadas sobre las circunstancias en las que desarrollan su trabajo.



El responsable de Educación de CSIF Granada, Manuel Pérez, ha subrayado que esta encuesta pone de manifiesto que el confinamiento está provocando desgaste emocional -estrés, angustia o ansiedad- al 94,69 % de ellos, que además trabajan más horas que antes de esta situación, según asegura el 90,86 %, y que utilizan en la práctica totalidad de los casos medios tecnológicos propios para la atención del alumnado (el 99,60 %).





Estos resultados reflejan el sentir de los docentes y avalan lo que vienen detectando el sindicato desde que se decretó el estado de alarma: desgaste emocional, sobrecarga de horas empleadas en su trabajo, dificultades para conciliar y poco apoyo por parte de la administración, tanto en medios materiales como en normativa que aporte certidumbres al colectivo, ha añadido Pérez en un comunicado.En detalle, la primera de las cuestiones de la encuesta se refiere a si los profesionales han podido trabajar con los medios digitales que la administración educativa ha puesto a disposición de los docentes (Moodle o Pasen).El 34,29 % contesta que a veces, mientras que el 38,97 % responde que ha usado otros medios, como blogs, canales de Youtube o el correo electrónico, mientras que solo un 18,37 % manifiesta que ha usado los medios de la administración siempre, mientras que un 8,37 % restante no lo ha hecho nunca.La segunda pregunta es la que ofrece un resultado más contundente de todas y trata sobre los recursos tecnológicos (como ordenadores, tabletas o móviles) que han utilizado los docentes para teletrabajar con su alumnado y comunicarse con las familias.En este caso el 99,59 % de los docentes dice haber empleado medios personales, frente al sólo 0,41 % que asegura haber usado medios de la administración educativa.Respecto a las instrucciones y normativas para regular el último trimestre de este curso escolar, sólo el 1,84 % considera que son "esclarecedoras y de gran utilidad" frente al 61,02 % que las califica de "poco útiles" y el 37,14 % que las califica de "parcialmente útiles".En relación al número de horas de la jornada laboral, los datos de esta encuesta revelan que el 90,82 % manifiesta que "trabaja más horas que antes de decretarse el estado de alarma", frente al 1,63 % que dice trabajar menos tiempo que antes.El 7,55 % indica que no ha experimentado variación alguna y trabaja el mismo número de horas.En cuanto a la colaboración de las familias en el proceso educativo durante esta etapa, los encuestados señalan en sólo un 6,33 % de los casos que dicha colaboración no se produce.Frente a ello, un 43,88 % indica que las familias sí colaboran y el 49,79 %, que lo hacen a veces.