La epidemia invita a la "esperanza" pero con la amenaza de un rebrote

La curva de la epidemia ha trazado este martes un pequeño repunte respecto al día anterior, con 176 nuevos fallecidos y otros 426 contagiados, datos que invitan a la "esperanza" de que está en las últimas fases de su evolución, pero con la amenaza constante de que pueda haber un rebrote.



El coronavirus deja ya en España 228.030 casos confirmados mediante PCR y 26.920 muertos, además de 123.484 hospitalizaciones, 11.371 ingresos en cuidados intensivos y 138.980 curados, según el último balance del Ministerio de Sanidad.



Pero aunque los datos en los últimos días son "muy favorables" y "nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos del primer periodo", hay que "ver qué pasa con posibles rebrotes y nuevas ondas", según ha advertido el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.





De ahí que, ante los incumplimientos de las normas que se han venido advirtiendo en algunos territorios que han pasado a la fase 1, el experto ha querido lanzar este mensaje: "No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos, ni que todavía tenemos 176 nuevos entre ayer y hoy, ni todos los que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron, no podemos olvidarlos en una semana".Porque el riesgo al que nos exponemos puede no implicar mucho a título individual, pero puede llevar a que otra gente de nuestro alrededor al que trasmitamos el virus "pueda fallecer, incluso".La epidemia sigue concentrada en cuatro comunidades; Cataluña ha notificado otros 337 positivos respecto a ayer, si bien solo 184 son nuevos, lo que supone el 43 %; le sigue Castilla y León, con 53, y Madrid, con 48, aunque ella consolida diariamente los casos y asigna los nuevos a la fecha en que se tomaron las muestras o se dieron los resultados, por lo que cada jornada actualiza su serie.Después está con 44 Castilla-La Mancha, que ya ha entregado al Ministerio de Sanidad la documentación para que las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo puedan pasar a la fase 1 de la desescalada .Por el contrario, tres autonomías, además de Melilla, no han contabilizado ningún positivo en las últimas 24 horas -Baleares, Murcia y La Rioja-, y cinco han tenido menos de diez.Una de ellas es Andalucía, que ha notificado 8, aunque esta comunidad ha revisado sus casos diagnosticados mediante PCR y ha actualizado la información, lo que ha llevado a que registre 48 confirmados menos respecto al balance de ayer.Este nuevo repunte se produce en martes, día en el que tradicionalmente la curva vuelve a subir tras el descenso de los lunes por los retrasos de las notificaciones del fin de semana; aún así, el ritmo de crecimiento es del 0,19 % y la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es más bajo que la víspera, con 27,93 casos por cada 100.000 habitantes.A los confirmados por PCR se añaden un total de 41.490 casos diagnosticados por test de anticuerpos, que incluyen tanto las personas con COVID-19 como aquellas sin síntomas en el momento de la prueba; con ellos, los positivos detectados en España ascienden a 269.520. De ellos, 48.860 son profesionales sanitarios, 540 más que este lunes.El número de fallecidos se mantiene por cuarto día consecutivo por debajo de las 200. También es Cataluña la que más ha sufrido en un día, un total de 66, el 37,5 % de las nuevas; después está Madrid con 37 y Castilla-La Mancha con 25. El resto han presentado 9 o menos y, en el caso de Murcia y de las dos ciudades autónomas, ninguna.La misma situación se reproduce en las hospitalizaciones, que han sumado 513 desde la víspera. Seis de cada diez de las nuevas han tenido lugar en Cataluña, que ha notificado 318, mientras que Madrid ha ingresado a otros 85 pacientes y Castilla-La Mancha, 22. Las demás han registrado menos de 15 y Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla ninguna.Veinticuatro de los nuevos pacientes han requerido cuidados intensivos, de los que solo 14 han sido ingresados en Madrid y 5 en Castilla-La Mancha. Todas las demás, excepto Aragón, Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, que solo han tenido uno, no han ingresado ningún enfermo en sus ucis, por donde han pasado ya 11.371 desde el inicio de la pandemia.Los esfuerzos para consolidar estos resultados deben centrarse ahora en los sistemas de detección precoz, en lo que ya están trabajando las comunidades.Para "estar seguros de que lo estamos detectando todo y a tiempo", el BOE ha publicado una orden por la que las comunidades deberán ahora recabar y enviar diariamente al Ministerio antes de las 12:00 horas información individualiza y actualizada desde las 24:00 horas del día anterior de los casos sospechosos y confirmados en los centros de salud y hospitales tanto públicos como privados.Sanidad ha acompañado esa orden de otra para que los viajeros procedentes de otros países que lleguen a España a partir de este viernes se sometan obligatoriamente a una cuarentena de 14 días.El responsable de este departamento, Salvador Illa, ha justificado que se trata de una medida de precaución para evitar que personas que tengan la enfermedad puedan venir a nuestro país, para lo que se ha completado con otra orden que establece controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas y restringe la entrada en territorio nacional entre el 15 y el 24 de mayo.A partir de ese día, sólo podrán entrar por frontera aérea o marítima ciudadanos españoles, residentes en España que acrediten su residencia habitual, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad profesional, o personas que acrediten una causa de fuerza mayor o que vengan por razones exclusivamente laborales.