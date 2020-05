Simón pide un asiento vacío entre pasajeros en los aviones

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Santidad, el doctor Fernando Simón, considera necesario mantener la distancia entre los pasajeros en los aviones y propone que se deje vacío un asiento entre medias. No obstante no recuerda si en la norma establecida se declara obligatorio o es recomendable.

Así lo ha expuesto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa esta mañana, en la que ha respondido a una pregunta sobre las advertencias de las compañías aéras de que mantener la distancia de seguridad en los aviones puede provocar pérdidas y después de las quejas de muchos pasajeros durante los últimos días por que los vuelos iban completamente llenos.

El director del CCAES ha dicho no tener "ni idea" sobre la rentabilidad o no de las compañías aéreas si cumplen con estas medidas ya que, ha alegado, no sabe ni hacer su propia declaración de la renta: "Mal voy con las cuentas de ese tipo".

Pero sí ha respondido sobre los riesgos asociados a los vuelos, dejando claro que los riesgos de transmisión siempre están presentes cuando hay una persona infectada y el problema está en que no se sabe al cien por cien que no haya un contagiado en un avión que pueda transmitir el virus en periodo asintomático.

Esto, ha expuesto, genera incertidumbre y ésta se tiene que compensar con medidas de prevención con el uso de mascarillas en los medios de transporte como el metro y los aviones.

En el caso de los aviones, ha dicho que "lo ideal es conseguir mantener las distancias de seguridad". En este sentido, ha precisado que cruzarse con una persona en un momento en un paseo no es un riesgo, por que tiene que haber un tiempo suficiente como para que exista esa transmisión, pero recuerda que en los aviones "se está muy cerca unos de otros un tiempo suficiente".

TOMAR MEDIDAS PREVIAS INCLUSO A LA COMPRA DE LOS BILLETES

Por ello, al uso de mascarillas y la higiene, se debe añadir "la distancia dentro de los aviones". "De hecho es una de las recomendaciones, no recuerdo si es recomendación u obligatoriedad, es mantener un asiento entre personas para garantizar ese distanciamiento", ha añadido.

El doctor Simón ha apuntado que aún estando muy cerca, se pueden reducir los riesgos de contagio hasta cierto punto si se tiene cuidado de no tener contacto físico de manos y boca, se mantiene el uso de la mascarilla y no se comparten vasos u otros utensilios. Pero ha dejado claro que estas medidas no son tan eficaces como mantener esa distancia que se recomienda.

En cualquier caso, considera que este asunto es una discusión importante si progresivamente se va a una normalización del transporte aéreo. Y para minimizar los riesgos, cree que se pueden tomar medidas previas al embarque, previas al vuelo e incluso, previas a la compra de los billetes.

RESPALDA LA CUARENTANA PARA LOS QUE LLEGUEN A ESPAÑA DESDE FUERA.

Por otro lado, el doctor Simón respalda la decisión del Gobierno de poner en cuarentena durante 14 días a las personas que lleguen desde fuera de España. En su opinión, es necesario para minimizar los riesgos una vez que se vaya controlando la epidemia dentro del país.

En cualquier caso y aunque ha dicho que no le compete a su unidad, sí ha afirmado que España va a establecer los mecanismos para dar seguridad a la cuarentena que tienen que pasar los extranjeros que lleguen al país. No obstante, no ha precisado cuáles serán esos mecanismos.

Ha justificado el hecho de que la medida no se adoptara antes por que hasta que se han empezado a aplicar medidas de alivio del confinamiento, los españoles y todos los extranjeros que llegaran a España debían estar confinados en sus casas. "Plantear cuarentenas extra tenía poco sentido", ha remachado.

Pero sí lo considera necesario ahora, dado que está cambiando la situación, con regiones que han pasado de Fase 0 a Fase 1, y es necesario minimizar los riesgos. En este sentido, explica que incluso si en España se consigue eliminar la transmisión, va a haber muchos países a nivel global en los que está habiendo transmisión.

El doctor Simón considera que los riesgos mayores serán la importación de casos y se volverá a la situación de final de feberro o principios de marzo, en la que todos los casos eran importados o asociados a casos importados.

MINIMIZAR RIESGOS TRAS TENER UNA DE LAS LETALIDADES MAS IMPORTANTES

El objetivo, según ha recalcado es minimizar riesgos después de que en España se hayan vivido situaciones "altamente complicadas, con una incidencia alta de casos, con una letalidad importante, quizá no de las mayores, pero sí una de las más importantes". "Por lo tanto debemos tener ciertas precauciones", ha precisado.

También ha justificado la medida para evitar incongruencias y establece unas normas más lógicas de movilidad: "no tendría sentido que un español que reside en la península no pueda trasladarse a segunda residencia por ejemplo en Baleares y un extranjero sí lo pueda hacer vía aérea".

En cualquier caso, ha afirmado que la medida adoptada ahora es muy similar a la de la mayoría de países de nuestro entorno y ha citado expresamente a Francia e Italia.

Pero también ha apuntado la posibilidad de que algunos países modifiquen la medida en breve, ya que dependerá de cómo evolucione la epidemia y de las fases y los diferentes acuerdos a nivel europeo.