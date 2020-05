Bendodo apuesta por la alianza público-privada para superar la crisis

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha abogado este martes por una alianza público-privada para superar la crisis económica y ha reclamado en un foro de la Cámara de Comercio que la sociedad civil se implique para que Andalucía reciba los fondos que "le corresponden".



Así lo ha defendido durante un foro virtual organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, en el que ha alertado del riesgo que supondría para la recuperación procesos de intervención y rigidez en la economía.



Bendodo ha apostado por un regreso paulatino a la "antigua normalidad", una etapa en la que, antes de la crisis del coronavirus, Andalucía crecía por encima de la media europea y española y estaba - ha dicho- entre las regiones españolas líderes en creación de empleo, en autónomos, en exportaciones o en atracción de inversión extranjera.





Se ha referido a las actuaciones impulsadas por el Gobierno andaluz para la recuperación económica, entre las que ha destacado las iniciativas orientadas a facilitar liquidez a las empresas.Así, ha recordado que a través de Garántia y de la nueva Agencia IDEA se han movilizado 600 millones de euros en avales.De momento, se han recibido casi 3.000 solicitudes por un importe total de 90 millones. El sector servicios y el comercio aglutinan el 75 por ciento de las solicitudes, aunque también hay empresas de sectores como agricultura, construcción e industria.También ha comentado que la Junta está atendiendo la demanda de autónomos y mutualistas y que se ofrecen microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros, a lo que ha sumado la ayuda directa a los autónomos de 300 euros solicitada por más de 60.000 profesionales.Dentro del paquete de reactivación económica, ha mencionado las medidas para reactivar cuanto antes el pequeño comercio, con ayudas por valor de once millones con "garantías" para el desconfinamiento del Covid-19.El portavoz del Gobierno ha instado a los asistentes a que sean exigentes para que las administraciones faciliten la actividad económica que permita la recuperación.Ha solicitado a la sociedad civil que se implique para que Andalucía reciba los fondos que le corresponden tanto del Gobierno central como la de Unión Europea.En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de España haya "cambiado" el criterio de reparto del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades autónomas.Según Bendodo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acordó con todos los consejeros de Salud de las autonomías que el 80 por ciento se repartiera en función de la población y el otro 20 por ciento en función del impacto del Covid19 .Posteriormente, ha sido el Ministerio de Hacienda el que ha planteado un nuevo reparto que pondera menos la población, lo que genera que Andalucía deje de recibir casi 600 millones de euros, ha lamentado."Somos la comunidad más poblada y merecemos, al menos, el mismo trato que el resto. Por eso pedimos la colaboración de toda la sociedad civil para defender lo que es nuestro. Esto no es una cuestión nacionalista, frentista ni nada. Esto es defender lo que es de todos", ha sostenido.