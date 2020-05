Bendodo: "La exclusión de Málaga y Granada es absolutamente política"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha negado este martes que la exclusión de Granada y Málaga de la fase 1 de la desescalada responda a criterios sanitarios y ha asegurado que se debe a razones "absolutamente políticas".



"¿Cual es la razón sanitaria que permite que en el País Vasco se pueda circular entre provincias y en el resto de España no?. ¿Por criterio sanitario o porque hay una decisión política que afecta a los presupuestos y a los acuerdos con el PNV?, ha planteado.



El también portavoz del Gobierno andaluz ha hecho este análisis durante participación en un foro digital de la Cámara de Comercio de Sevilla, donde ha criticado el "cambio" de criterio del Gobierno central sobre las dos provincias andaluzas.





La Junta, que ya ha solicitado oficialmente que Granada y Málaga sean incluidas el próximo lunes en la fase 1, sostiene que los datos que está ofreciendo el Gobierno "no son rigurosos" y que ambas provincias registran mejores condiciones y requisito que comunidades como el País Vasco, Cantabria, Navarra o Aragón.La provincia de Granada tiene registrados para pasar de fase 7,5 casos de PCR positivos por cada cien mil habitantes, mientras la de Málaga anota 3,9 casos por cien mil habitantes, según Bendodo.Por contra, ha precisado que Aragón tiene 27,3 casos positivos; País Vasco 31,7 casos positivos y La Rioja 46,4 casos por cien mil habitantes, comunidades -ha dicho- que han pasado a la fase 1."Estos no son criterios sanitarios, son absolutamente político y se hace daño porque Málaga y Granada son motores del turismo en Andalucía y España", ha sostenido.El consejero ha opinado que los criterios del Gobierno central "se caen por su peso" y que a Andalucía no le permiten pasar por distritos sanitarios y en otras comunidades "si", por lo que se ha preguntado cuántas Españas diferentes hay.A su juicio, el dato los datos "reales" indican que en el pico de la pandemia, el 30 de marzo, Andalucía tenía cerca de 2.900 personas ingresadas en los hospitales, de los que 500 estaban en las UCI.A día de hoy - ha proseguido- hay 395 hospitalizados y 99 en las UCI, datos por los que la Junta ha pedido el pase de la fase cero a la fase 1."Los hemos pedido y queremos que las Granada y Málaga, las provincias enteras, se incorporen a la fase 1", ha esgrimido Bendodo.Además, frente al intención del Gobierno de abrir la playas al baño público el 8 de junio, la Junta ha pedido y espera que se abran el 25 de mayo porque "estamos preparados para hacerlo con seguridad", ha afirmado Bendodo.