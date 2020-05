Las muertes por Covid-19 aumentan hasta los 176 en un día

Las cifras del coronavirus han experimentado un martes más un ligero repunte tanto del número de fallecidos diarios, que con 176 nuevos suman ya 26.920 desde el inicio de la pandemia, como de contagios confirmados por PCR, que han subido a 426 y elevan el total a 228.030.



Cataluña ha notificado otros 337 casos respecto a ayer, si bien solo 184 son nuevos, lo que supone el 43 % del total; le sigue Castilla Y León, con 53; Madrid, con 48, aunque ella consolida diariamente los casos y asigna los nuevos a la fecha en que se tomaron las muestras o se dieron los resultados, por lo que cada jornada actualiza su serie, y Castilla-La Mancha, con 44.



Por el contrario, tres autonomías, además de Melilla, no han contabilizado ningún positivo en las últimas 24 horas -Baleares, Murcia y La Rioja-, y cinco han tenido menos de diez.





Una de ellas es Andalucía, que ha notificado 8, aunque, según precisa el Ministerio de Sanidad, esta comunidad ha revisado sus casos diagnosticados mediante PCR y ha actualizado la información, lo que ha llevado a que registre 48 confirmados menos respecto al balance de ayer.El leve repunte se produce en martes, día en el que tradicionalmente la curva vuelve a subir tras el descenso experimentado los lunes por los retrasos de las notificaciones del fin de semana; aún así, el ritmo de crecimiento es del 0,19 % y la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es más bajo que la víspera, con 27,93 casos por cada 100.000 habitantes.A los confirmados por PCR se añaden un total de 41.490 casos diagnosticados por test de anticuerpos, que incluyen tanto las personas con COVID-19 como aquellas sin síntomas en el momento de la prueba; con ellos, los positivos detectados en España ascienden a 269.520. De ellos, 48.860 son profesionales sanitarios, 540 más que este lunes.Pero, como ha apuntado en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "en los últimos días están surgiendo estudios científicos que ponen en duda" los resultados de los test rápidos que detectan anticuerpos por no ser "suficientemente específicos" porque podrían dar un número de falsos positivos "mayor" del pensado."Esto se va a verificar en los próximos días para saber cómo hay que interpretar los resultados de estas pruebas", ha añadido el epidemiólogo.Mientras, las personas que superan la COVID-19 ya suponen 138.980, un 1,3 % más en las últimas 24 horas al anotarse otras 1.841 infecciones resueltas, que incluyen los enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad.A pesar del ligero aumento del número de víctimas mortales, hoy ya es el cuarto día consecutivo que se mantienen por debajo de las 200. También es Cataluña la que más ha sufrido en un día, un total de 66, el 37,5 % de las nuevas; después está Madrid con 37 y Castilla-La Mancha con 25. El resto han presentado 9 o menos y, en el caso de Murcia y de las dos ciudades autónomas, ninguna.La misma situación se reproduce en las hospitalizaciones, que han sumado 513 desde la víspera y 123.484 en total. Seis de cada diez nuevas han tenido lugar en Cataluña, que ha notificado 318, mientras que Madrid ha ingresado a otros 85 pacientes y Castilla-La Mancha, 22. Las demás han registrado menos de 15 y Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla ninguna.Veinticuatro de los nuevos pacientes han requerido cuidados intensivos, de los que solo 14 han sido ingresados en Madrid y 5 en Castilla-La Mancha. Todas las demás, excepto Aragón, Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, que solo han tenido uno, no han ingresado ningún enfermo en sus ucis, por donde han pasado ya 11.371 desde el inicio de la pandemia.Datos que "nos dan esperanza de que esto está en las últimas fases de este primer periodo", pero también "nos indican que todavía hay nuevos casos que se detectan y que todavía hay riesgo de transmisión y que no se puede bajar la guardia", ha zanjado Simón.Los esfuerzos deben centrarse ahora en los sistemas de detección precoz, en lo que ya están trabajando las comunidades.Para "estar seguros de que lo estamos detectando todo y a tiempo", ha recordado que hoy el BOE ha publicado una orden por la que las comunidades deberán ahora recabar y enviar diariamente al Ministerio antes de las 12:00 horas información individualiza y actualizada desde las 24:00 horas del día anterior de los casos sospechosos y confirmados en los centros de salud y hospitales tanto públicos como privados.España sigue siendo el país europeo con mayor número de contagiados, por delante de Reino Unido, Rusia, Italia y Alemania, y el segundo a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos.La comunidad que sigue encabezando todas las cifras de la epidemia es Madrid, con 64.972 casos, 8.720 muertos y 39.751 curados; le sigue Cataluña con 55.144 positivos, 5.621 fallecidos y 24.966 altas.Las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque en Castilla y León hay 18.048 contagiados, 1.914 fallecidos y 7.472 personas que han logrado curarse; en Castilla-La Mancha son 16.431 los casos confirmados, 2.811 los muertos y 6.181 los curados.El País Vasco es la quinta comunidad en cuanto al número de contagiados, con 13.176; además, han fallecido 1.429 personas y 14.913 han superado la enfermedad, mientras que Andalucía, con un total de 12.293 casos confirmados, se sitúa la sexta.