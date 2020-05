8 civiles heridos en ataque a un hospital maternidad en Kabul

Al menos ocho civiles resultaron heridos, entre ellos dos niños, y unos 40 fueron rescatados durante el ataque insurgente este martes a un hospital de atención materna en Kabul que apoya la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).



El ataque -aún sin reivindicar- al hospital, que está situado en el distrito de Dasht-e-Barchi, en el oeste de Kabul, comenzó esta mañana con una explosión seguida de un tiroteo, informó a Efe la portavoz adjunta del Ministerio del Interior, Marwa Amini.



Según el recuento inicial de víctimas, al menos "ocho civiles, incluidos dos niños, resultaron heridos en el ataque de hoy", escribió en Twitter el director de Comunicación del Gobierno afgano, Feroz Bashari, que añadió que unas 40 personas fueron rescatadas.





Las imágenes llegadas desde el lugar mostraron a numerosos miembros de las fuerzas de seguridad afganas llevando en brazos a recién nacidos.Médicos Sin Fronteras confirmó a Efe que apoyan este centro médico, aunque evitaron dar más detalles.El hospital "está respaldado por MSF, por el momento nuestra prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y del personal, no hay más información en este momento", explicó a Efe una trabajadora de la ONG en Kabul, que prefirió mantener el anonimato.La maternidad es el único centro para atender emergencias y partos complicados en un vecindario de más de un millón de personas, según informa MSF en su página web, al tiempo que en sus redes sociales la ONG celebraba esta mañana el nacimiento de un niño tras un parto complicado después de problemas durante el embarazo.El ataque aún no ha sido reivindicado.Los talibanes se distanciaron pronto de su autoría, al asegurar en un mensaje en Twitter que el ataque "no tiene relación con los combatientes del Emirato Islámico (como se autodenominan)".Este tipo de acciones suelen ser reivindicadas por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), al tratarse de una zona habitada principalmente por miembros de la minoría chií hazara, uno de sus principales objetivos.Además, este atentado se produce un día después de que la principal agencia de inteligencia afgana anunciara la detención del líder del EI para el Sur y el Este de Asia, Ziaulhaq, en una operación especial desarrollada en el país asiático.Semanas antes, había sido detenido también el líder del EI para Afganistán, Abdullah Orakzai.