Comercios, terrazas o bancos retoman su actividad lentamente

Pequeños comercios, terrazas o entidades financieras han retomado este lunes parte de su actividad con cautela, ya que si bien van a reabrir cerca de 600 nuevas sucursales bancarias, el sector hostelero afronta esta tímida apertura como un test sobre las medidas y garantías que tienen que aplicar.



La mitad del territorio español ha entrado ya en la fase 1 de la desescalada, una etapa que alivia las medidas más restrictivas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus y de la que se beneficiará más del 51 % de la población (once comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla).



Entre otras cosas, permite la apertura de locales comerciales con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados sin necesidad de cita previa, con un 30% del aforo total, e instalar terrazas al aire libre con el 50 % de las mesas, con una ocupación máxima de diez personas por mesa.





PEQUEÑOS COMERCIOSEn los territorios que han pasado a la fase 1 el 60 % de las tiendas menores de 400 metros cuadrados y que no se encuentran dentro de grandes superficies han abierto sus puertas este lunes, según los datos facilitados por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).Desde ATA señalan que si se suman los comercios que pueden abrir en las dos diferentes fases, la 0 y la 1, en el conjunto de España hoy han abierto sus puertas entre el 40 % y el 42 % del total.El porcentaje más alto de aperturas se encuentra, según ATA, en los negocios de peluquería y centros de estética, que ya están entre el 73 % y el 75 % de aperturas de media en toda España.Otro servicio que se ha echado en falta durante estas semanas ha sido el de las clínicas dentales. Vitaldent ha anunciado que reabre el 100 % de sus clínicas con un "nuevo protocolo de seguridad post COVID-19".TERRAZASUno de los sectores más afectados por el parón, el de la hostelería, ve la reapertura de las terrazas en esta primera fase "más como un piloto" que como una oportunidad para volver a recuperar la actividad, tal y como ha apuntado en declaraciones a Efe el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.Desde la patronal no disponen del dato de terrazas en España por ser una competencia municipal, aunque cifran en decenas de miles los establecimientos de este tipo por todo el país."Hablamos de un número importantísimo de terrazas, aunque hay que tener en cuenta que el tamaño de la mayoría de ellas es pequeño. Hay mucho restaurante con dos o tres mesas fuera, que en realidad viven del negocio que generan dentro de sus locales", ha precisado Gallego.La mitad del país no ha pasado todavía a la fase 1, señala Gallego, que revela que se ha detectado cierta "confusión" sobre las medidas aplicables, lo que sumado a la dificultad para rentabilizar el negocio con las limitaciones de aforo vigentes (del 50 %), ha provocado que una parte de los hosteleros prefiera esperar para abrir.La compañía de comida rápida McDonald's ha comenzado este lunes la reapertura gradual de sus más de 500 restaurantes en toda España y calcula que en esta semana llegará a cerca del 50 % de locales operativos.BANCOSPor lo que respecta a las entidades financieras, aunque han seguido prestando servicio a sus clientes durante todo el estado de alarma, a partir de hoy Santander, BBVA o Sabadell reabren 585 sucursales en España, mientras que CaixaBank y Bankia amplían el número de personal presente físicamente en el 90 % de sus oficinas.Aun así, los bancos insisten en que la mayoría de las operaciones se pueden solventar por canales remotos y siguen recomendando que se vaya a las sucursales solamente para los trámites imprescindibles que requieran acudir a las oficinas.Para proteger la salud tanto de empleados como de clientes, en muchos casos las oficinas cuentan con mamparas de protección y geles, así como mascarillas y guantes para la plantilla.También se ha limitado el aforo de personas que puedan estar en el interior de las sucursales y se han puestos marcas en el suelo para delimitar las distancias entre clientes mientras esperan.GASOLINERASAunque repostar combustible ha sido posible a lo largo de todo el periodo de confinamiento, Repsol ha reabierto al público cerca de 1.000 tiendas de proximidad y conveniencia en sus estaciones de servicio, garantizando la máxima seguridad para sus empleados, clientes y proveedores.Acciona ha reactivado su servicio de motos compartidas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Lisboa y Milán, ciudades en la que su flota supera las 7.000 unidades y en las que volverá a la actividad tras haber diseñado un cuidadoso protocolo de higienización de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias nacionales y locales.SECTOR INMOBILIARIOMás lenta será la reanudación de la actividad en el sector inmobiliario, ya que una de cada tres agencias de las zonas que este lunes han pasado a la fase 1 de desescalada optará por no abrir sus puertas, y el resto lo hará todavía imbuidas en un ERTE y con el mercado estancado.Como mucho, esta semana podrían llegar a recuperar un tercio de su actividad habitual, según ha indicado a Efe el portavoz de la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, que cree que es el mercado del alquiler el que más les ocupará estos días, mientras que en el de compraventa "no hay reacción del mercado todavía".