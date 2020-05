Rodríguez pide que los meses de la alarma no computen para el paro

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado este lunes al Gobierno central nuevas medidas de protección para los parados antes de la crisis y ha planteado que los meses de marzo, abril y mayo se descuenten en el cómputo de prestaciones por desempleo.



La dirigente morada, en un vídeo difundido por su formación, ha demandado medidas de protección para las personas en situación de desempleo, cuya incorporación a la actividad productiva se ha visto lastrada como consecuencia de la crisis de la COVID-19 y la paralización obligatoria de la economía decretada por la Administración General.



Ha instado al Ejecutivo a que el periodo de tiempo correspondiente al estado de alarma no compute en el agotamiento de prestaciones o subsidios por desempleo, lo que igualaría en protección a estas personas respecto a las que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).





Para Rodríguez, el impacto de la paralización económica no solo afecta a aquellos que han visto sus sectores incluidos en el estado de alarma, sino también a personas en situación de búsqueda de empleo y cobradoras de prestaciones.Estos últimos - asegura- "han perdido opciones laborales de manera drástica", especialmente en los meses de marzo, abril y mayo, justo cuando se produce el reinicio de la actividad económica asociada a las fiestas primaverales como Semana Santa o las ferias."Por más que quieran no han podido encontrar trabajo", ha lamentado la líder de Adelante.Así, ha recalcado la importancia de que las personas desempleadas obtengan el mismo nivel de protección social por parte del Estado que aquellas incluidas en los ERTE.En su opinión, los meses afectados por el estado de alarma no deben tenerse en cuenta en el cómputo de los meses que les corresponda cualquier tipo de prestación o subsidio por desempleo.