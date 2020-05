Marín: razones políticas para que Granada y Málaga no pasen a fase 1

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha sugerido que hay razones de tipo político para que el Gobierno no haya autorizado que las provincias de Granada y Málaga hayan pasado hoy a la fase 1 de desescalada y ha dicho que la imagen de toda Andalucía en la fase 1 "igual es un contrapeso importante de dos modelos distintos de gobernar".



En una entrevista en Telecinco, el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta ha asegurado que "no hay ningún criterio que justifique que Málaga y Granada, salvo tres distritos sanitarios de esas provincias, no pasaran de la fase 0 a la 1".



Además, ha recriminado al Gobierno que no se autoriza a Andalucía a desescalar por distritos sanitarios y sí se le permita a otras como la Comunidad Valenciana, así como el trato preferente dado al País Vasco porque "no encuentra explicación" en que no pase de fase Granada, con 21,1 contagiados por 100.000 habitantes y sí lo haga Vizcaya, con un índice de contagios de 70.





Marín ha insistido en que solo tres distritos sanitarios, uno de Granada y dos de Málaga, no cumplen los criterios para pasar de fase, pero sí cumple, por ejemplo, la costa tropical granadina, y ha reclamado el mismo trato para Málaga que "para el Valle de Arán" en Cataluña.Igualmente, el vicepresidente andaluz se ha quejado de que el Ejecutivo no les haya dado ninguna explicación y ha criticado que sea "una imposición ya que a las comunidades no se les permite participar" en esas decisiones.También ha criticado el "diferente rasero" del Gobierno en relación con la duración de los ERTE, ya que a Canarias se les permite prolongarlos hasta que se recupere el sector y lleguen los turistas internacionales y en el resto de España solo hasta junio.En relación al apoyo de su partido, Ciudadanos, a la última prórroga del estado de alarma, Juan Marín ha afirmado que "Ciudadanos cumple los acuerdos y el PSOE tiene que demostrar si cumple" lo acordado con la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, la semana pasada, por lo que, según Marín, el plazo empieza a contar desde hoy y, por tanto, hay "catorce días" para saber si el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumplirá o no el pacto.Según Juan Marín, en función de lo que haga el Gobierno, Ciudadanos tomará su decisión sobre si apoyará o no nuevas prórrogas del estado de alarma en caso de que se produzcan.