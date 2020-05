Los hoteles no prevén abrir en la Fase 1 pese a estar permitido

El sector hotelero no prevé abrir en la fase 1 de la desescalada tras la covid-19, que se inicia este lunes, a pesar de poder hacerlo, hasta que haya movilidad geográfica, lo que se espera sólo para cuando se entre en la denominada "nueva normalidad", probablemente a partir del próximo 22 de junio.



Durante la fase 1, a la que pasan mañana once comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, y el resto, parcialmente, menos Madrid, se permite la apertura de los hoteles y establecimientos turísticos, aunque queda prohibido el uso de las zonas comunes.



Sin embargo, los desplazamientos, en principio, siguen restringidos a la misma provincia de residencia hasta la fase 3, inclusive, la última antes de pasar a la "nueva normalidad", en la que se permitirán los viajes interprovinciales.





El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, ha señalado a Efe que, "prácticamente con seguridad", los establecimientos no abrirán porque no hay posibilidad de movilidad geográfica y, por tanto, de tener clientes.En su opinión, con independencia de las fases de desescalada, lo más importante para el sector es que haya movilidad geográfica tanto a nivel nacional como internacional.Aquellos establecimientos que estén situados en lugares donde el turismo es español, "hasta que no haya movilidad interprovincial, seguro que no abrirán, porque nadie va a estar confinado en su casa para pasar a estarlo en una habitación de hotel", ha remarcado.Cuando haya dicha movilidad y conectividad aérea, la mayoría de los hoteles, en función de la tipología, abrirá, pero, lógicamente, los de islas y playas, que dependen de la demanda internacional, no lo harán, ya que, con los españoles, con independencia de que se puedan mover, "no van a poder rellenar las plazas", ha precisado."No se puede tener los hoteles abiertos, con todos los costes operativos que esto conlleva, cuando no se va a poder tener huéspedes", ha matizado.Además, en esta primera fase se han tomado medidas como prohibir el uso de las zonas comunes, en vez de esperar a tener el protocolo sanitario que ha elaborado el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), pendiente de ser avalado por el Ministerio de Sanidad, ha agregado.Lo fundamental para el sector es tener un protocolo claro y que haya clientes y, para ello, es necesario que puedan trasladarse "de un lugar a otro", ha insistido.Cadenas como Barceló Hotel Group, RIU Hotels & Resorts, NH Hotel Group o Room Mate ya tienen sus protocolos de seguridad, salud e higiene para garantizar la protección de sus clientes, empleados y proveedores en la reapertura de sus hoteles, que, sin embargo, de momento, permanecerán cerrados, según han confirmado a Efe.Barceló ve como "un avance" el hecho de haber planteado una desescalada, pero "mientras haya restricciones a la movilidad y al aforo de los establecimientos, es inviable plantear la apertura de nuestros hoteles en España. Sin turistas internacionales y sin desplazamientos interprovinciales, no cabe la reapertura de momento", ha subrayado.RIU no tiene fecha para abrir sus hoteles, aunque cree que no sea posible en mayo, con solo el mercado local, y mira más a junio, aunque muy pendiente de la evolución de la situación y de las nuevas medidas.Ningún hotel de NH en España, en principio, reanudará su actividad esta semana, pese a que la cadena ha empezado a abrir alguno en las principales ciudades en el norte de Europa.En España, el grupo está analizando cuándo hacerlo, pero "mientras la movilidad interprovincial no esté permitida para que pueda haber algo de actividad, no parece que tenga sentido".También Room Mate opina que es pronto para la reapertura, teniendo en cuenta, además, que sus hoteles "siguen acogiendo a sanitarios y mayores, ayudándoles hasta el próximo 31 de mayo".