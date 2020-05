Ayuso asegura que las UCI no llegaron a estar ocupadas al 100%

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha asegurado que las camas de UCI de la región no llegaron a estar ocupadas al cien por cien durante el pico de la epidemia de coronavirus, a pesar de que la responsable entonces de Salud Pública, Yolanda Fuentes, aseguró en un informe que el sistema había colapsado.



La jefa del Ejecutivo madrileño hace esta afirmación en una entrevista con el diario El Mundo publicada este domingo, en la que apunta que el criterio de Fuentes sobre la falta de camas de UCI para cambiar de fase “era el mismo” que en un principio había convencido a la presidenta madrileña.



“Hay que tener en cuenta que en el momento más complicado de la crisis, cuando había más contagios, no llegamos a ocupar el 100% de las camas. Y ahora no nos vamos a encontrar en esa circunstancia”, asegura Ayuso.





Además, argumenta que Madrid “no es la misma que en febrero” porque “las residencias ya están controladas, tenemos medidas de protección, vamos sabiendo algunas cosas sobre el virus”.“Yo he sido siempre la más precavida con todos los pasos, pero viendo cómo iban a evolucionar las UCI y sabiendo todo lo que hemos puesto en marcha creo que estábamos en condiciones de pasar”, sostiene además la ‘popular’.Sin embargo, la responsable de Salud Pública, que dimitió por ser contraria a la petición de cambiar de fase, aseguró en un informe el pasado 5 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, que el sistema sanitario sí llegó a colapsar.Fuentes situaba el pico de la epidemia en el 27 de marzo: “En este momento el sistema sanitario estaba colapsado; a partir de esta fecha se inicia el descenso de la curva”, asegura.En los momentos de mayor saturación Madrid puso en marcha un protocolo en el que aconsejaba no trasladar a los hospitales a mayores de 80 años con patologías y fragilidad, tampoco a enfermos con cáncer terminal o personas terminales o con fragilidad muy grave, para los que se recomendaba tratamiento y sedación en el domicilio.Actualmente Madrid cuenta con un total de 1.350 camas de UCI, durante el pico alcanzó las 1.942, según señaló el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Para pasar de fase son necesarias 1.400 camas, que se pueden poner en marcha según el Gobierno autonómico.La ocupación de las unidades de cuidados intensivos fue uno de los motivos esgrimidos por Fuentes el pasado 5 de mayo para no cambiar de fase.“En estos momentos seguimos teniendo más pacientes COVID ingresados en UCI que la capacidad habitual de camas de UCI en la Comunidad de Madrid”, afirmaba en su informe. Ese día, según los datos de la Comunidad de Madrid, 640 pacientes estaban ingresados en estas unidades.Con datos de este sábado, en la región hay ingresadas actualmente 502 personas con coronavirus en las UCI.