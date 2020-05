Arranca la Fase 1: Respuestas a las dudas más frecuentes

La orden que flexibiliza las actividades permitidas en la fase 1 de la desescalada de las medidas de confinamiento por el coronavirus permite una mayor movilidad a los ciudadanos y determina la reapertura de numerosas instalaciones y servicios aunque con restricciones.



Las principales medidas de la orden, publicada este sábado en el BOE y recogidas además en una guía publicada por el Ejecutivo, son las siguientes:



POBLACIÓN AFECTADA





- Las medidas afectan a la población de los territorios que pasan a la fase 1, con la excepción de las personas que presenten síntomas, estén en aislamiento domiciliario o cuarentena por un diagnóstico por COVID-19 o ser contacto estrecho.- Las personas vulnerables podrán hacer uso de las nuevas condiciones siempre que su condición clínica esté controlada y bajo rigurosas medidas de protección.- En concreto, pasan a la fase 1 el territorio completo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia, así como de Canarias y Baleares, donde se suman todas las islas a las que ya estaban en fase 1 en ambos archipiélagos, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.Madrid, Cataluña y Castilla y León, con pequeñas excepciones en sus territorios, seguirán en la fase 0 o de preparación, en la que también permanecerán de momento las provincias castellanomanchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete, las andaluzas de Málaga y Granada y 14 de los 24 departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana.MEDIDAS LABORALES- Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo. Para los que vayan a sus centros, se deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para los trabajadores.- Garantizar disponibilidad de geles hidroalcohólicos, sustituir la huella en el fichaje por otro sistema o desinfectar el dispositivo y cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal asegurar equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.-Si hay síntomas, colocar al trabajador mascarilla y contactar con el teléfono habilitado o centro de salud, debiendo abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.- Ajustes horarios en entradas y salidas para evitar concentraciones.MEDIDAS SOCIALES- Circulación de grupos máximo de 10 personas en la misma provincia, respetando la distancia de dos metros e higiene de manos.- Velatorios con un máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 personas en espacios cerrados- Asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforoCOMERCIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS- Apertura de locales con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, con un 30 % del aforo total, garantizando distancia mínima de dos metros entre clientes.- Horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.- Concesionarios de automoción, estaciones de ITV y los centros de jardinería y viveros de plantas podrán reabrir al público, preferentemente mediante la utilización de la cita previa.- Se podrán abrir mercados al aire libre, con una limitación al 25 % de los puestos habituales y afluencia inferior a un tercio del aforo habitual.HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN- Terrazas al aire libre con el 50 % de las mesas, con una ocupación máxima será de 10 personas por mesa.- Limpieza y desinfección entre un cliente y otro, mantelerías de un uso y dispensadores de geles.- Se fomentará el pago con tarjeta y se evitará el uso de cartas de menú.SERVICIOS SOCIALES- Apertura de todos los centros recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, para atender de manera presencial a aquellos ciudadanos que lo necesiten, especialmente servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE- Apertura de colegios y universidades para su desinfección, acondicionamiento y funciones administrativas .- Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de los centros educativos y los usuarios.- Apertura de los laboratorios universitarios y entidades vinculadas a actividades de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación en todos los campos de la economía y de la sociedad.- Congresos y eventos con un máximo de 30 asistentes y manteniendo la distancia física de dos metros.- Se podrán reabrir las bibliotecas públicas y privadas para préstamo y devolución, así como lectura en sala con aforo del 30 %, pero no el uso de ordenadores.- Apertura de locales para actos y espectáculos culturales, que no podrán reunir en lugares cerrados más de 30 personas y, al aire libre más de 200 personas- Reapertura de los Centros de Alto Rendimiento y de deportivos para la práctica individual y el entrenamiento medio en ligas profesionales.- Se podrán volver a realizar actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personasHOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS- Servicio de restauración solo para los clientes, no estará permitida la utilización de piscinas o gimnasios.- Uso de ascensores o montacargas al mínimo imprescindible y la ocupación máxima de una persona.- En la recepción separación de dos metros entre trabajadores y clientes.MEDIDAS DE HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS- Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos dos veces al día y de los puestos de trabajo tras cambio de turno.- La distancia entre vendedor y cliente será de al menos un metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, o de dos metros sin estos elementos.- En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia, como peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo.- Probadores ocupados por una persona y desinfección tras su uso