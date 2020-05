El supermercado regional, el "fenómeno" español que arrasa en pandemia

Las cadenas regionales de supermercados han multiplicado sus ventas en los últimos dos meses, marcados por el confinamiento y la pandemia, lo que ha reforzado su cuota de mercado en un sector en el que compiten de tú a tú con los grandes operadores.



Que este tipo de enseñas tengan tanto peso es un "fenómeno" muy particular que convierte a España en prácticamente una excepción en el ámbito europeo, según constatan a Efeagro diferentes expertos y consultoras.



Según los datos de Kantar, estas cadenas son las que más ventas están elevando en el estado de alarma: su cuota conjunta se ha disparado hasta el entorno del 15 %, tres puntos más que a cierre de 2019, sólo por detrás de Mercadona (que roza el 25 %) y muy por delante de Carrefour o DIA (que aglutinan entre un 6 y un 8 % de las ventas cada una).





La cifra, no obstante, excluye a algunos supermercados como Eroski, por considerar que el grupo vasco ya trabaja a escala nacional; si incluyera a ésta y a otras compañías en situación similar, su cuota rondaría el 25 %; en términos de superficie de venta, su porcentaje es incluso mayor y alcanza el 40 %.Nombres como Consum en Comunidad Valenciana, BM en País Vasco, Ahorramás y Sánchez Romero en Madrid, Condis en Cataluña, Gadisa y Froiz en Galicia, Alimerka en Asturias, Lupa en Cantabria, HiperDino en Canarias o las andaluzas Covirán, El Jamón y los supermercados Mas son ejemplos de grupos con fuerte presencia en sus territorios.De hecho, muchos de ellos se sitúan en el "top 3" de las cadenas con más ventas en sus respectivas regiones y ya se han extendido a otras comunidades autónomas.¿Su estrategia para vender tanto? La mayoría comparte algunas señas de identidad: la proximidad, los frescos y la apuesta por el producto local son tres de ellas, aunque se diferencian sobre todo por la mayor presencia en el lineal de las marcas de fabricante, en contraste con otros distribuidores que han hecho de la marca blanca su especialidad."En ningún otro país de Europa las cadenas regionales tienen tanta cuota (...) La concentración en el sector es mucho menor que en Francia o Reino Unido", insisten las fuentes, que recuerdan que también hay razones operativas detrás de su éxito.Concretamente apuntan a las dos centrales de compra existentes en España, IFA y Euromadi, que agrupan a parte de estos grupos regionales para realizar compras conjuntamente, lo que les permite adquirir mayor volumen y, por ende, beneficiarse de mejores precios."En otro mercado habría habido consolidación y a muchas de estas cadenas las hubieran comprado ya. Pero aquí los empresarios están empeñados y siguen ganando cuota, algo han tenido que hacer bien", resalta a Efeagro el director general de IFA, Juan Manuel Morales.Morales -que trabaja desde IFA con una treintena de cadenas de este tipo- corrobora que el caso español no tiene parangón en Europa: "el otro mercado también más regional podía ser Italia, pero allí están muy asociados a dos grandes cooperativas".El crecimiento disparado en ventas en tiempos de pandemia se explica fundamentalmente por la cercanía de sus tiendas al consumidor, pero no sólo."A la proximidad física le añades también una carga emocional. Además, en momentos de avalancha de compras como los que hemos pasado tenemos mucho surtido, por lo que es más es fácil reponer con otra marca si falta algún producto", argumenta.Aunque también hay desafíos en el horizonte. Uno de ellos es la necesidad de reforzar las ventas por internet, un canal que ha ganado peso en estas semanas, pero que sigue siendo "un negocio complicado" y de "rentabilidad dudosa"."Aun así, la mayoría de nuestros socios hacen venta 'online' y hemos visto que ha pasado de representar un 2 % de todos los ingresos a subir hasta el 5 %", detalla Morales.El director general de IFA recuerda que el incremento de los costes también ha supuesto caídas importantes en los márgenes, y vaticina un escenario post-COVID de "mayor competitividad" entre supermercados, con un consumidor preocupado por reducir el gasto y cadenas que intentarán "proteger" sus cuotas a toda costa.