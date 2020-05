Un tercio de las muertes por COVID-19 en EEUU son en geriátricos

Un tercio de las muertes por COVID-19 registradas en Estados Unidos se han producido en geriátricos, según informa el diario New York Times (NYT), que lleva a cabo su propio recuento de víctimas.



En su edición de este sábado, el periódico asegura que 25.600 personas entre residentes y trabajadores en centros dedicados a las personas mayores han perdido la vida desde el brote de la pandemia del nuevo coronavirus en EEUU, donde según The New York Times han fallecido 78.113 personas.



Asimismo, la publicación asegura que más de 143.000 personas han sido contagiadas en unos 7.500 centros en todo el territorio nacional.





El rotativo asegura que por la "ausencia de datos completos en algunos estados y del gobierno federal" ha elaborado su propia base de datos en centros de atención de larga estancia a personas de la tercera edad.El NYT también llama la atención sobre el hecho de que en una docena de estados, el número de residentes y trabajadores que han perecido en estas instalaciones supone más del doble del total de víctimas mortales.Es el caso de Massachusetts, Pensilvania, Colorado, Viginia, Carolina del Norte, Rhode Island, Kentucky, Delaware, Kansas, Oregón, West Virginia y Vermont.En West Virginia, por ejemplo, el periódico indica que el número de personas fallecidas en geriátricos representa el 81 por ciento de muertes en total, dentro de dicho estado.Según los datos de la universidad Johns Hopkins, a los que más se suele recurrir para informar sobre los fallecidos por COVID-19, en Estados Unidos han muerto 78.469 personas y se han detectado 183.289 casos.