El "virus del miedo" condiciona el comportamiento electoral

En épocas de pandemia el miedo puede ser un arma electoral poderosa, ya sea para disminuir la participación de los votantes del partido rival o para atraerlos hacia el propio electorado, según explica a Efe el investigador Rubén Durante, coautor de un estudio sobre el impacto del ébola en las elecciones americanas.



De aquella experiencia, lo más parecido a una pandemia vivida en los últimos tiempos antes del Covid-19, hubo quien sacó rédito político: los republicanos sembraron el miedo al ébola un mes antes de los mid-terms de 2014 y recogieron en las urnas su cosecha en forma de victoria electoral.



"En sitios donde había más miedo al ébola los demócratas pagaron un coste electoral bastante grande. Estamos hablando de una pérdida de hasta un 4 o 5 % que unas próximas elecciones puede representar mucho. (...) Notamos también un efecto, una disminución, de la participación en las zonas más afectadas por el ébola", explica a Efe el investigador ICREA de la Universitat Pompeu Fabra Ruben Durante.





Durante (Messina, Italia, 1978) es el autor del estudio "La política del miedo: El impacto político del ébola en Estados Unidos", publicado junto a Filipe R. Campante, investigador de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y Emilio Depetris-Chauvin, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.La publicación del estudio durante la pandemia del coronavirus ha sido "una coincidencia", según señala Durante, aunque apunta que, como tenían avanzado el trabajo, creyeron que podrían aprender algo para el Covid-19."Lo que hicieron, que fue inteligente bajo su punto de vista, fue intentar ligar el tema del ébola con otros temas, en particular inmigración y terrorismo", señala. Un vínculo que midieron a través de los mensajes en redes sociales de los dirigentes republicanos y los correos electrónicos que enviaban a los electores.A esta vinculación, que podría considerarse "incoherente" en según qué aspectos, Durante le atribuye un efecto desmovilizador en el electorado el día de las elecciones.Durante también explica que se observó una tendencia entre los electores a volverse más conservadores con respecto a los temas que vincularon con la enfermedad, es decir, con respecto a la inmigración y lo atribuye al miedo "a lo exterior"."Una pandemia simplemente es una amenaza biológica, pero otra cosa sería la 'amenaza de los extranjeros'. Pero como el miedo al virus es muy fuerte, cuando los políticos pueden adoptar la estrategia de conectarlo con un miedo más real, a personas, en este caso a inmigrantes, el efecto puede ser muy fuerte", concluye.Un fenómeno que no observaron en el caso del ébola y que sí que puede verse en el caso del coronavirus es la atribución de "responsabilidades" a los gobernantes."Lo que pasó en EEUU es que, en el tiempo del ébola, no era tanto una crítica al Gobierno sino realmente intentar explotar este miedo en una clave antiinmigración, antiextranjero", señala este experto.Este fenómeno, no obstante, no se está produciendo en España por el momento, aunque advierte de que podría cambiar si emergen pruebas sobre la responsabilidad del Gobierno chino en el manejo de la pandemia."Si descubrimos que lo del laboratorio de Wuhan no es solamente una historia de la administración Trump sino una posibilidad más real, yo creo que los partidos políticos podrían intentar explotar este sentimiento en clave antiinmigración, antiglobalización, encerramiento...", avisa.Lo que sí que ha ocurrido en Europa ha sido un aumento de los "egoísmos" de ciertos países, algo que puede tener un efecto en la percepción que tienen los ciudadanos de las regiones más afectadas con respecto a la Unión Europea.Los casos de discriminación y xenofobia, apunta, sí que emergieron en ciertas zonas de Italia porque, al inicio de la pandemia, desde la extrema derecha se intentó relacionar a la población china con el coronavirus."Hubo casos de discriminación, hasta que llegó a todos. Después empezaron los del sur a ser discriminatorios hacia el norte, los europeos hacia los italianos, los americanos hacia todos los europeos... Fue interesante desde el punto de vista de que identificas, como no puedes saber quién tiene el virus, mediante estereotipos", sostiene.