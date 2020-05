La OCU alerta de mascarillas que incumplen la normativa en España

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado este viernes de que el Sistema de Alerta Rápida (Rapex) europeo ha detectado unas nuevas mascarillas en España y en Dinamarca que incumplen con la normativa y no ofrecen la protección necesaria contra el coronavirus.



Según ha informado la organización en una nota de prensa, Rapex ha incluido la alerta proveniente de España sobre las mascarillas Garry Galaxy Respirator Mask N95, que no alcanzan a retener el 92-95% de partículas que estable las Normas FFP2 o N95 para esta categoría y se quedan solo en el 71 %.



En el caso de las comercializadas en Dinamarca, unas son una falsificación de la marca 3M y otras tres son productos que, a pesar de contar con el marcado CE, no indican la certificación adecuada, por lo que "no existe ninguna garantía" sobre su adecuado funcionamiento y han sido retiradas del mercado.





Por todo ello, la OCU ha vuelto a aconsejar a los ciudadanos a evitar la compra de estos productos a través de los "market places" de las grandes plataformas de venta en internet y adquirirlas en establecimientos de confianza por "fiabilidad y porque garantizan los derechos del consumidor".