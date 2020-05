La mayoría de los hosteleros de Málaga no abrirá el lunes

La incertidumbre sigue siendo una constante entre los hosteleros de Málaga capital y, siendo conscientes de que se está viviendo una situación excepcional debido a la pandemia del coronavirus, han demandado a las administraciones "una previsión más seria y responsable" ya que, actualmente, se están encontrando "con mucha problemática", entre otros, a la hora de las pautas marcadas para poder abrir durante la desescalada.

Aún se desconoce qué provincias pasarían a la fase 1, en la que previsiblemente se debería entrar este lunes, 11 de mayo, y donde se podrían abrir parte de las terrazas y siempre teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias. Además, en el caso andaluz, la propuesta remitida por la Junta al Gobierno, que es quien toma la última decisión, es que todas las provincias pasen de fase, aunque con "restricciones" en el caso de Málaga y Granada. Por ello, ante este panorama lo previsible es que la mayoría de los hosteleros malagueños, en gran parte los de las zonas turísticas, no abran sus puertas este lunes.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que la situación para el sector es "la de siempre", advirtiendo de que "aquí no se aclara nadie, ni nadie te da pautas claras".

Pese a que es viernes, ha reconocido que, a esta hora, "no sabemos si podemos abrir el lunes o no". Además, ha incidido, como ya lo hicieron antes, en que en la primera fase de la desescalada y en términos generales "es bastante inviable para la hostelería; así lo han trasmitido la mayoría de establecimientos".

"Sí sé que algunos abrirán pero la mayoría no abrirá en esta primera fase", ha admitido Frutos, que ha dicho, además, que se tiene "la puntilla, en el caso de Málaga, de no saber si estamos en la primera fase con condicionantes, o estamos en la fase cero con ventajas, la verdad, no sabemos, y no nos queda muy claro si vamos a poder abrir y con qué pautas".

En suma, ha indicado, "la mayoría no abrirá en esta primera fase, eso es lo que se transmite a la asociación a día de hoy, que en principio, y sobre todo la parte de zona turística, no abriría".

Sobre cómo está la situación en el sector debido a la crisis provocada por la pandemia, el presidente de Mahos ha lamentado que es "preocupante desde el principio y más viendo la evolución que ha cogido".

Ha criticado que en el sector "no tenemos ayudas reales de la administración, quitando los ERTE" y ha agregado que "la preocupación en el sector es bastante grande porque nos estamos acercando a la apertura pero no se tiene claro cuáles son los condicionantes para abrir".

"En la parte de la desescalada es muchísima la rumorología y estamos bastante preocupados, sobre todo por la incertidumbre que se está generando desde el primer día que paso esto", ha afirmado.

Así, pese a que ha dicho entender que se está en una situación excepcional, "creemos que debe haber una previsión bastante más seria, y responsable por parte de las administraciones a todos los sectores porque ahora mismo nos encontramos con mucha problemática y vamos a abrir pero nos vamos a tirar a la piscina, y como se dice, sin agua", ha concluido.