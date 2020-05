Incibe advierte de una campaña fraudulenta de SMS que utiliza la Covid

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado una campaña fraudulenta de SMS que redirige a una web falsa que simula pertenecer al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III.

Desde esta, se insta al usuario a pulsar sobre un enlace para realizar una autoevaluación sobre los síntomas del coronavirus y el mensaje contiene un enlace que si el usuario accede a dicho enlace se descarga en su equipo un archivo con malware.

Asimismo, a raíz de la crisis ocasionada por la COVID-19 muchos procesos de las empresas se ven alterados y uno de ellos afecta a la forma en la que se gestiona y almacena la información y una de las soluciones que se ofrece es el almacenamiento en la nube.

No obstante, la utilización de estos servicios no está exenta de riesgos, como siempre, deben seguirse una serie de recomendaciones para que la ciberseguridad de la empresa y la información que se gestiona no se vean afectadas.

Por otro lado, ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es extorsionar a los destinatarios amenazando con publicar un supuesto vídeo de contenido sexual que en realidad no existe.

Según han señalado fuentes de Incibe a Europa Press, los ciberdelincuentes indican que difundirán el supuesto vídeo a todos los contactos de la victima en 50 horas, a no ser que se realice el pago de una determinada cantidad de dinero en bitcoin.

Además, han avisado durante esta semana de los diferentes tipos de virus y su forma de actuar, que atacan directamente las defensas y otros buscan activarse y reproducirse, siendo su objetivo final es causar daño para obtener un beneficio económico.

Por otra parte, se celebró este jueves el Día Mundial de las Contraseñas y se ha hecho hincapié a través de un artículo de la importancia de hacer un uso adecuado de esta medida de autenticación con el fin de que la seguridad de la empresa no se vea comprometida.