La documentación de Madrid para pasar a la fase 1 fue avalada por Ruiz

La documentación que la Comunidad de Madrid envió en la noche de ayer para solicitar el paso a la fase 1 de la desescalada contó con el aval del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y no con el de un responsable técnico tras la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes.



Esa carta "a priori iría con la firma de la directora general de Salud Pública", admiten fuentes del Gobierno autonómico, aunque "también la puede escribir el consejero al tener más rango", como finalmente ocurrió ante la negativa de esta médico a avalar el paso a la fase 1.



"La documentación remitida no requiere firma, son formularios que hay que rellenar con datos. Pero va acompañada de una carta adjunta del consejero", explican además desde el Ejecutivo autonómico.





La Comunidad de Madrid alega en la documentación enviada, que no ha hecho pública, que está preparada para cambiar de fase porque desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en UCI.Fuentes no estaba de acuerdo con esta solicitud y por eso presentó su dimisión, según confirman a Efe fuentes próximas a la ya exdirectora general.La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso enmarcó la renuncia en una reestructuración del área. En lugar de Fuentes nombrará a Antonio Zapatero, quien ha estado al cargo de la dirección del hospital de campaña de Ifema durante la crisis del coronavirus.La decisión de solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada se tomó el miércoles después de que Ayuso considerara que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), defendiera que la región está preparada ya que tiene "un sistema sanitario robusto".Madrid continúa siendo la zona más afectada por la COVID-19, con 63.870 contagios y 8.504 fallecidos. El Ministerio de Sanidad debe decidir ahora si cambia de fase o continúa en la fase 0.El ministro Salvador Illa y el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvieron ayer una reunión por videoconferencia en la que Madrid todavía no había enviado la documentación y se emplazaron a un nuevo encuentro en el que estudiar el informe.Sindicatos sanitarios como Satse y Amyts señalaron ayer que es "precipitado" cambiar de fase en la región. Además, estos sindicatos, junto a CSIF, UGT y CCOO, es, consideraron que la renuncia de Fuentes no llega en buen momento y "pone al descubierto" que el Gobierno regional "carece de una hoja de ruta clara para afrontar la desescalada".