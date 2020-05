El mundo alucina con la gestión de Zahara de la Sierra contra el Covid

La gestión de la crisis de la pandemia del coronavirus por parte del Ayuntamiento del pueblo gaditano de Zahara de la Sierra está asombrando al mundo entero. Las noticias que destacan las medidas llevadas a cabo en este turístico pueblo y que ha permitido que el municipio esté totalmente libre de casos de Covid.19 no paran de surgir en los medios de todo el planeta tales como la CNN, que le dedicó un extenso reportaje hace escasos días en su edición internacional. Pero no sólo la CNN, medios tan prestigiosos como la BBC, DailyMail, The Telegraph o Spiegel, por citar sólo unos pocos, y de todas partes del mundo destacan el trabajo realizado en esta perla turística gaditana que la mantenido libre de la pandemia.

La rápida reacción llevada a cabo por el Ayuntamiento ha sido todo un éxito. La ciudad cortó sus accesos por carretera el mismo 14 de marzo, quedando blindada y dejando sólo un camino abierto con controles permanentes de entrada y salida. Además, estas medidas han llegado acompañadas por otras que alivian los daño colaterales del aislamiento por la pandemia y el estado de alarma, como por ejemplo, la exención por parte del Ayuntamiento de pagar luz y agua a los autónomos durante todo el confinamiento. Además, se ha creado una red de repartidores para que los vecinos no tengan que salir a comprar.

Este municipio de 1.400 habitantes no presenta ningún caso de coronavirus. La pronta reacción ha sido la clave. El alcalde de la localidad, Santiago Galván (PSOE), afirmó que la decisión de blindar la localidad la adoptó rápidamente el equipo de gobierno municipal de forma inmediata ante la "preocupación" existente en la población por el avance del coronavirus. En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press ya el pasado 24 de marzo, Galván explicó que de las cinco entradas y seis salidas del municipio "hemos decidido dejar una única entrada principal donde Guardia Civil y Policía Local puedan hacer los controles pertinentes de entrada y salida y la verdad es que la medida ha sido bien aceptada por los ciudadanos".

A raíz de esta repercusión internacional y como ciudad modelo contra el coronavirus que se ha erigido, el alcalde de Zahara de la Sierra ha querido mandar un mensaje al mundo entero mediante un emotivo vídeo: "Stay at Home!" (¡Quédate en casa!", en español).

"Nos habíamos encontrado a algunos turistas despistados que llegaban, familias enteras que entraban y pensamos que podía ser una buena idea y estamos muy satisfechos de haberlo hecho", añadió el regidor, que ha recordado que ya se habían adoptado otras medidas ante el coronavirus como la desinfección de calles, un servicio de compras a domicilio mañana y tarde en todas las tiendas abiertas en el pueblo o ayudas económicas a autónomos y emprendedores.

Según Galván, el Ayuntamiento no puede "cortar" la carretera provincial CA-9204 que bordea la localidad, pero sí tiene potestad para la "organización de la circulación interior en el término municipal, que es la que hemos cambiado dejando el acceso provincial". El alcalde ha indicado que trasladó la decisión municipal al subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

"Se controla que vienen con mascarillas, guantes y medidas de protección individual aquellos transportistas y proveedores que vienen al municipio o a los cuatro trabajadores de la residencia de ancianos que vienen de fuera", añadió el alcalde.