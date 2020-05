Firmas en Change.org: 'En mayo y sin cobrar el ERTE. ¿Hasta cuándo?'

Raúl Herrero Pérez es sólo un caso más dentro de los miles de trabajadores que se encuentran en una delicada situación. Como él, sin muchas las personas que a estas alturas de estado de alarma, aún no ha cobrado su prestación por ERTE. Así que ha decidido abrir una petición de firmas en Change.org para recabar el apoyo de otros tantos que se encuentran como él. Raúl lleva concretamente "más de mes y medio sin cobrar. Con un ERTE aprobado, pero una prestación que no llega. Así nos encontramos miles de personas cuyas empresas han solicitado estos expedientes de regulación temporal de empleo, y que a pesar de que la Ministra Yolanda Díaz asegurara que todas las prestaciones se iban a cobrar, la realidad es bien distinta: en abril solo cobré la mitad de mi nómina correspondiente al mes de marzo, y la desesperación va cada día en aumento". Hasta el momento, su iniciativa ha logrado ya el apoyo de casi 40.000 firmas.

De esta manera, tal y como Raúl recoge en su petición, "a pesar de que el Gobierno se comprometió a abonar el 70% de la base reguladora del salario de cada empleado que se viera afectado por esta crisis, lo cierto es que en mi banco los ingresos son 0. Es muy duro: lo más desesperante no es cobrar o no, sino desconocer cuándo vas a hacerlo. Mirar día tras día tus cuentas y pensar: se ha pasado el plazo, tendré que esperar a junio…"

Raúl comprende que "ningún Gobierno está preparado para una pandemia. Ninguna administración está preparada para que cuatro millones de personas sean incluidas de la noche a la mañana en un ERTE. Pero no estar preparado no supone poner TODAS las medidas necesarias para que esos trabajadores y trabajadoras puedan cobrar su prestación cuanto antes. Nos prometieron que lo haríamos el día 3 de mayo...pasan los días y el dinero no llega. La avalancha de expedientes que tienen gestionar los trabajadores del SEPE provoca que muchos trabajadores no sepamos si quiera si llegaremos a cobrar esa prestación en junio. ¿Se imaginan cómo vive alguien que tiene cero ingresos durante esta cuarentena?"

El usuario de la plataforma insta a firmar "para pedir a la Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz que los trabajadores que han sufrido un ERTE puedan cobrar ya la prestación".

"Somos muchas las personas que llevamos más de mes y medio sin ingresar un euro, pero soportando que la vida no se paraliza: pagando hipotecas, haciendo frente como podemos al cobro de suministros como luz y agua. Pedimos a la Administración que en cuanto vayan incluyendo en el sistema los expedientes por ERTE se tramite la órden de pago, sin necesidad de tener que esperar hasta el próximo 10 de junio. No podemos más. Si no se toman medidas urgentes, esto nos llevará a una ruina económica aún mayor de la que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos", apostilla.