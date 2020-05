Las aulas no abrirán este curso

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado este miércoles que las aulas de los centros escolares andaluces no abrirán en lo que resta de curso por la pandemia de coronavirus y solo lo harán desde el 18 de mayo para que se pueda hacer la matrícula presencialmente.



En una comparecencia en el Parlamento a petición del grupo socialista, el consejero ha explicado que la decisión de que los alumnos no vuelvan a las aulas en lo que resta del curso 2019-2020 la ha tomado de forma "consensuada" con la comunidad educativa.



"Que quede claro, no va a haber vuelta a las aulas este curso, y mucho menos en la etapa infantil", ha enfatizado el consejero para disipar las posibles "dudas" que se producen por la "confusión" de las informaciones procedentes del Gobierno de la nación.





Las matrículas para el próximo curso escolar se pueden hacer por internet, pero el consejero ha dicho que habrá personal en los centros porque aún hay familias que necesitan hacerlo de forma presencial.En su comparecencia, el consejero no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el próximo curso escolar se reanuden las clases con la mitad de alumnos por aula, y esperará para dar su opinión a la información que reciba en la conferencia sectorial nacional del 15 de mayo, han apuntado a Efe fuentes de la consejería.Con el anuncio del fin de las clases presenciales este año se descarta el deseo anunciado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de que las aulas se abrieran a mediados de mayo, ha recordado la diputada del PSOE Beatriz Rubiño, quien ha dicho que esta divergencia de criterio demuestra que los socios del Gobierno regional, PP y Cs, no dialogan.El consejero ha añadido que las aulas volverán a abrir para el segundo plan de refuerzo estival gratuito tras la experiencia del año pasado, una iniciativa que ha sido criticada por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha pedido que se haga un plan pero con vigencia permanente.La comparecencia del consejero estaba solicitada para abordar las instrucciones del 23 de abril relativas a las medidas educativas durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 como consecuencia de la pandemia del Covid-19, y ha reiterado que nunca han apoyado un aprobado general.En este sentido, y tras subrayar la "velocidad que ha cogido la toma de decisiones", el consejero ha dicho que "nuevos tiempos necesitan nuevas respuestas" y ha alabado la "capacidad de adaptación" de los docentes, que han pasado "de un día para otro" de dar clases presenciales a hacerlo a distancia, lo que les ha obligado a hacer "filigranas".Imbroda ha explicado que esas instrucciones del 23 de abril, adoptadas de acuerdo con la comunidad educativa a diferencia de otras administraciones que actúan "de espaldas" a todo el sector, incidían en la autonomía de los centros para la adaptación curricular, en reducir la carga burocrática de los docentes y en darles garantías jurídicas.Ha asegurado que este trimestre se está desarrollando "con normalidad dentro de la anormalidad que vivimos", con un "alto grado de satisfacción" por el trabajo telemático a pesar de la brecha digital, que es el producto de la brecha social, ha subrayado antes de afirmar que "ojalá" se acabara ese problema entregando tabletas informáticas, de las que han repartido 7.400.Las portavoces del PP y Cs, Loles López y María del Mar Sánchez, respectivamente, han agradecido al consejero que ofrezca certeza al sector educativo así como su permanente capacidad de diálogo en contraposición con lo que, a juicio de ambas, hace el Gobierno de la nación, lo que ha rebatido la diputada del PSOE.El consejero se ha mostrado de acuerdo en la propuesta de Adelante Andalucía de reducir la ratio, pero se ha preguntado cómo hacerlo porque se necesitarían "miles de millones" de euros para contratar profesorado y crear las infraestructuras necesarias.