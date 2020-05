Andalucía reprocha al Gobierno que no hable con las CCAA

Andalucía ha reprochado al Gobierno central que no hable con las comunidades antes de enviar este pasado miércoles al mediodía los protocolos con las condiciones y las limitaciones para la apertura de las playas. "No son las formas, antes deberían hablar con las comunidades, especialmente con las que tenemos playa, pero no se ha hecho", ha criticado.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien espera que estos protocolos enviados, ocho en total y uno de ellos el referido a las playas y que aún no ha podido estudiar, sean "razonables".

Según ha explicado, este jueves los técnicos andaluces de la Empresa de Turismo Andaluz están estudiando este borrador para poder analizar y aportar desde la comunidad en la videoconferencia con el Ministerio prevista para el viernes. "Cuando nos enteremos nosotros, lo podremos explicar a los concesionarios de chiringuitos", ha apuntado.

No obstante, Marín ha recordado que las playas están abiertas "solo que la gente no se está bañando: pasean, van andando, meten los pies en el agua", algo diferente a "como nosotros entendemos la playa de ir todo el día y bañarte".

"Las circunstancias han cambiado, tenemos que adaptarnos a la nueva situación priorizando las medidas de seguridad personal frente a la tradicional forma de entender y disfrutar en las playas", ha reconocido, toda vez que ha insistido en que "iremos a la playa en condiciones que no eran las del último verano".

En este sentido, ha señalado que se trabaja en protocolos para las playas, conciertos, teatros o para estar en una terraza de un bar con los amigos. "Hay que aprender a convivir con el coronavirus, porque ha venido para quedarse, hasta tener una medicación y una vacuna", ha precisado.

En cuanto a la demanda de Andalucía de reducir el IVA al sector turístico del diez al cuatro por ciento, el consejero de Turismo ha recordado que en Alemania lo han hecho y "no les va mal en economía y empleo a los alemanes", por lo que ha instado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a atender esta demanda y "no de forma bilateral".