Imbroda critica anuncios "precipitados" de la ministra de Educación

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha criticado este jueves a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por generar "confusión" lanzando anuncios "precipitados" de que la vuelta al colegio en septiembre se hará con la mitad del alumnado si no hay vacuna contra el coronavirus.



En una entrevista en Canal Sur Radio, Imbroda ha censurado que propague ese tipo de mensajes sin hablar con la comunidad educativa ni con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas, con los que el próximo 14 de mayo mantendrá una conferencia sectorial para abordar la planificación de la vuelta al colegio en septiembre.



Ha insistido en que "no se pueden lanzar mensajes que generan más preguntas que respuestas" y ha defendido que esas decisiones deberían estar avaladas por la comunidad educativa y consensuadas "en todo lo que se pueda".





El titular de Educación ha avanzado que la Junta baraja distintos escenarios para retomar las clases después del verano y, de hecho, "tiene más de un plan", aunque no ha concretado detalles y ha indicado que se hará de acuerdo con todas las medidas indicadas por Sanidad.Ha reiterado que las aulas de los centros escolares andaluces no abrirán en lo que resta de curso por la pandemia de coronavirus y ha explicado que, a pesar del "clamor social por volver a la normalidad, no se dan las condiciones necesarias", y solo lo harán desde el 18 de mayo para que se pueda hacer la matrícula presencialmente "si todo va normal y sujeto a los protocolos sanitarios".Como consejero de Deporte ha confirmado que la final de la Copa del Rey de fútbol se va a celebrar en el estadio de la Cartuja en Sevilla, como estaba previsto, aunque los equipos quieren que se haga con público y, por ahora, no hay fecha para que se pueda llevar a cabo un evento de este tipo.