Asens: "Los políticos estamos fallando, no estamos a la altura"

El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha lamentado este jueves la imagen de "confrontación" que están dando los políticos en el conjunto de España frente a la pandemia: "Estamos fallando, no estamos a la altura del momento".



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Asens ha deplorado el "espectáculo poco reconfortante" que se vio ayer miércoles en el Congreso, en el debate de la prórroga del estado de alarma, donde los grupos fueron "incapaces de dar un mensaje unitario en ningún punto" y hubo "confrontación como antes de la pandemia".



Asens ha hecho autocrítica por el tono de sus reproches a ERC y al presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando afirmó: "Necesitamos más la ERC de Tardà que la ERC que vive atada de pies y manos a Torra, como vivía antes atada a la CDC de Pujol".





Según Asens, "ayer podría haber escogido otras palabras, podría haber expresado la misma idea de forma diferente", porque cree que sin querer pudo haber "alimentado la confrontación" que pretendía criticar: "Quizá no fue la mejor forma de expresarme, podría haber utilizado otras palabras", ha afirmado."Hemos de pedir disculpas en general, no solo yo sino todos los representantes públicos, a la ciudadanía, que tiene motivos para estar enfadada con nosotros", ha señalado.Asens ha recalcado que los políticos en España deben "bajar la temperatura" del debate parlamentario y ponerse "al lado" del Gobierno, como el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon ha hecho con Emmanuel Macron en Francia o los comunes han hecho con los presupuestos de la Generalitat de Cataluña.En su opinión, "ha faltado cultura federal" a la hora de afrontar esta crisis, aunque sí tiene que haber a su juicio "un mando único" que gestione la desescalada."Seguro que se ha centralizado en exceso, seguro que hacía falta dialogar más, seguro que se podrían haber hecho las cosas mejor, pero es un situación muy compleja y hay muy poco tiempo para tomar decisiones muy complicadas", ha subrayado.Sobre el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, ha destacado su disposición a ayudar en un momento excepcional como el actual, pero ha descartado que la formación naranja pase a ser un socio estable del Gobierno."Nosotros con Ciudadanos no podemos gobernar, somos dos formaciones incompatibles, con ideario contrapuesto, no tenemos prácticamente nada en común", ha apuntado.