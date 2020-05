Resuelto el 97,4% de los ERTE, que afectan a 492.634 trabajadores

La consejera de Empleo, Rocío Blanco (Cs), ha asegurado que se han resuelto el 97,4 por ciento de los ERTE presentados en Andalucía, lo que supone 94.409 expedientes que afectan a 492.634 trabajadores, mientras que el 2,6 por ciento restante corresponde a los presentados en los últimos días.



Blanco, que ha respondido en el Parlamento a preguntas orales de PSOE y Cs, ha detallado que en total se han presentado 96.917 solicitudes hasta el 4 de mayo, que afectan a 503.956 empleados, a los que se suman otros 62.702 trabajadores andaluces de los ERTE que se han presentado ante el Gobierno central.



Ha dicho que se ha acelerado "al máximo" la tramitación de estos expedientes y ha indicado que los que quedan por resolver son solicitudes que han entrado después del 23 de abril y que todavía están dentro del plazo legal establecido para responder.





Ha denunciado que hay 136.438 trabajadores a los que el SEPE no va a pagar las prestaciones por desempleo de este mes a pesar de que la Junta ha resuelto los expedientes de fuerza mayor.Ha insistido en que la competencia exclusiva de la Consejería es "constatar o no" la existencia de la fuerza mayor, pero es el Gobierno central el que los reconoce y los tiene que pagar.La socialista Noelia Ruiz ha acusado a la consejera de no haber enviado "en tiempo y forma" todos los expedientes para que el Gobierno central pudiera pagarlos este mes y ha considerado que ha "entorpecido" el procedimiento al no eliminar, por ejemplo, el requisito de la inscripción en la tarjeta de demanda.Ha criticado que la Junta no ha "agilizado" el procedimiento ni ha complementado la prestación del SEPE y ha cuestionado qué ha impedido a la Consejería resolver a tiempo "el cien por cien".La diputada del PSOE cree que la Junta se ha dedicado "a poner el parche" con una estrategia para "echar la culpa" al Gobierno central si salía mal y de atribuirse los méritos si salía bien.Además, ha preguntado por qué se anunció que los ERTE superaban los 100.000 y ahora la cifra es de 97.000.La consejera le ha respondido que hay empresas que han presentado ERTE duplicados en varias provincias, por lo que se han ido depurando y se ha reducido el número que se dio.Ha afeado al PSOE que quiera "embarrar de forma premeditada" con acusaciones que "no son ciertas".Por su parte, la diputada de Cs Mónica Moreno ha lamentado que la prestación del Gobierno "no termina de llegar" para muchas personas que necesitan ayudas y ha hecho hincapié en que es el único órgano competente para dar las prestaciones.Moreno, que ha aludido al "drama humano y económico que está viviendo mucha gente", ha lamentado que el PSOE prefiera "mentir" con sus acusaciones y después acudir al Parlamento para decir "que van a remar en la misma dirección".