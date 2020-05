El número de muertos diarios por Covid-19 repunta hasta los 244

El número de fallecidos diarios con coronavirus ha repuntado este miércoles a los 244 después de tres días consecutivos por debajo de los 200, con lo que ya rozan los 26.000, mientras que el de nuevos contagios confirmados mediante PCR ha descendido a los 685, que elevan a 220.325 el total.



Además, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado otras 2.516 notificaciones en 24 horas de infecciones resueltas, que incluyen los enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad, y que suman un total de 126.002.



En su nuevo balance, el departamento que dirige Salvador Illa ha contabilizado además los casos confirmados por test de anticuerpos, incluidas tanto las personas con COVID-19 como aquellas sin síntomas en el momento de la prueba, y que serían 33.357; con ellos, los positivos detectados en España ascienden a 253.682, lo que supone 3.121 más que la víspera.





Las comunidades han notificado asimismo, sin especificar si han sido detectados por PCR o test de anticuerpos, otros 802 casos de profesionales sanitarios infectados, que ascienden ya a 44.758.Si el número de sanitarios contagiados es superior al de nuevos casos es porque muchos de los primeros son positivos "pasados o asintomáticos que se detectan a través de cribados. Una persona que ha estado infectada en algún momento, haya estado enfermo o no, tiene que considerarse como caso", ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.El Ministerio ha cifrado en 685 los nuevos casos confirmados por PCR, si bien la diferencia respecto al balance de este martes es de 996; la mayoría se han producido en Cataluña (153) y Madrid (116), mientras que Canarias no ha tenido ningún nuevo caso, y Asturias y Murcia tan solo dos cada una.Al ser preguntado por este desajuste de las cifras, Simón ha aclarado que es fruto de "la limpieza o corrección diaria que esta haciendo una comunidad" por el retraso por parte de los laboratorios.No obstante, ha confiado en que estas "discrepancias" que a veces surgen se resuelvan "en muy breve".En todo caso, ha querido destacar que sigue siendo clara la "tendencia descendente" de la curva del coronavirus, aunque "es habitual en todas que, a medida que van descendiendo las epidemias, haya ondulaciones".De la misma forma, han aumentado las hospitalizaciones, que son 120.466 desde el inicio de la pandemia al registrarse 857 nuevas; otra vez es Cataluña la que ha presentado un número mayor con 340, seguida de Madrid, con 180, y de Castilla y León, con 93.Si la víspera eran nueve las comunidades con cifras inferiores a las 10 hospitalizaciones, este miércoles solo es Murcia, que no ha tenido ninguna, al igual que Ceuta y Melilla, La Rioja, que ha contabilizado 3, y Navarra, que ha comunicado 10; ligeramente por encima están la Comunidad Valenciana (11), Baleares (12) y Aragón (13).Igualmente, se han incrementado a 51 los pacientes que han requerido cuidados intensivos, la mayor parte de ellos en Madrid (23) y Cataluña (15); pero en ocho autonomías -Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia-, además de las ciudades autónomas, no ha habido ningún ingreso en estas unidades y en el resto se han movido entre 1 y 3. En total, las personas ingresadas en UCI ascienden a 11.031.La cifra de víctimas mortales ha vuelto a superar la barrera de las 200 diarias y sitúan el total en 25.857; de las 244 defunciones nuevas, Cataluña ha comunicado 75, Madrid 46 y Castilla-La Mancha 31.Por el contrario, Murcia no ha registrado ninguna muerte y otras ocho comunidades han tenido menos de 10, como es el caso de Galicia (9); Navarra (5); Asturias (3); Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y La Rioja, han contabilizado una cada una.Así, España sigue siendo el país europeo con mayor número de contagios y el cuarto del mundo con más defunciones, por detrás de EE.UU., Reino Unido e Italia.Por comunidades, Madrid continúa a la cabeza con 63.416 casos, 8.466 muertos y 38.331 curados; le sigue Cataluña con 50.924 positivos, 5.345 fallecidos y 22.881 altas.Las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque en Castilla y León hay 17.520 contagiados, 1.847 fallecidos y 7.036 personas que han logrado curarse; en Castilla-La Mancha son 16.144 los casos confirmados, 2.647 los muertos y 5.862 los curados.El País Vasco es la quinta comunidad en cuanto al número de contagiados, con 13.008; además, han fallecido 1.364 personas y 12.749 han superado la enfermedad, mientras que Andalucía, con un total de 12.236 casos confirmados, se sitúa la sexta.