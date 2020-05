"Casi toda" Andalucía está en condiciones de pasar a la fase 1

El Gobierno andaluz comunicará al Ministerio de Sanidad que "casi la totalidad" de Andalucía está "en condiciones de entrar" en la fase uno del plan de desescalada del confinamiento.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que este miércoles se le trasladará al Ministerio de Sanidad el documento sobre propuestas para el desconfinamiento, tomando como base tanto la provincia como áreas sanitarias.

Ha incidido en que, en este sentido, se trasladará a Sanidad que "casi la totalidad" de la comunidad está en condiciones de entrar en la fase uno del plan de desconfinamiento, porque se cumple perfectamente con los requisitos sanitarios que exige el Ministerio y que será el que tome la decisión al respecto ."Una parte muy importante de Andalucía cumple con todos los item para pasar de la fase cero a la fase uno", ha dicho Aguirre.

Aguirre ha señalado, en relación con el plan de desconfinamiento del Gobierno central, que Andalucía "cumple perfectamente" con los criterios sanitarios que exige el Ministerio de Sanidad en relación con el número de camas disponibles, más de 30.000, y de UCI (con 1.547 perfectamente operativas en un corto tiempo).

Ha insistido en que una "gran parte de las áreas y distritos sanitarios y de las provincias están cumpliendo los ítem que ha puesto el Ministerio de Sanidad para que Andalucía pueda pedir al Gobierno central el paso de fase cero a fase uno". "El 90 por ciento de todos los distritos sanitarios", según ha insistido Aguirre, quien no ha detallado cuáles son las zonas que no cumplirían con esos requisitos sanitarios y ha remitido a la consulta de los datos sobre incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes por provincias o determinadas áreas que están en la página web de la consejería.

Jesús Aguirre ha indicado que, por lealtad institucional, se ha acordado con el Ministerio de Sanidad no decir públicamente qué provincias o áreas estarían en condiciones de pasar ya a la fase uno para no generar "falsas esperanzas" en las zonas en cuestión.

Asimismo, ha querido dejar claro que Andalucía quiere estar preparada para tener la "mejor posición posible" en el acceso a una vacuna, dado que habrá una "auténtica presión" para hacerse con ella.

ESTADO DE ALARMA

Asimismo, el consejero ha garantizado que Andalucía está preparada para gestionar la situación en caso de que mañana miércoles el Congreso de los Diputados decida no prorrogar el estado de alarma. Ha indicado que ya hay un grupo de trabajo, para que cuando no haya estado de alarma, Andalucía pueda llevar hacia el "buen camino" a los andaluces desde el punto de vista sanitario, recuperando la situación previa a esta pandemia.

A este respecto, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha señalado que Andalucía está preparada para "asumir el mando" en caso de que el estado de alarma no se prorrogue. Ha considerado que el Gobierno central "no ha liderado bien" esta cuestión de la prórroga del estado de alarma, ya que en política hay que convencer "con razones y no imponer con amenazas", como decir que si no se respalda la prórroga, "vamos al caos".

"Eso no es lealtad ni seriedad", según ha incidido Bendodo, quien ha añadido que, sin duda, las comunidades tienen que estar preparadas ante el caso de que no se prorrogue el estado de alarma, que es una herramienta "excepcional" para un momento "excepcional" y de la que no se debe "abusar". Ha considerado que el estado de alarma se puede sustituir por otros mecanismos legales como las leyes de Seguridad Ciudadana, de Salud nacional o de Protección Civil.